В ГБР назвали статьи, по которым предъявлено подозрение 20-летнему стрелку из Днепра

Солдату срочной службы Артемию Рябчуку, который устроил стрельбу в Днепре в четверг утром, 27 января, объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Вследствие ЧП погибли пять человек, также пятеро получили огнестрельные ранения.

Об этом стало известно во время брифинга, который провели советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян и представительница Национальной полиции Украины Марьяна Рева. Мероприятие транслировалось на официальном YouTube-канале ГБР.

На данный момент следователи проверяют информацию о драке и травле военнослужащего, которая ранее появилась в СМИ. Также они открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к службе, что привело к тяжелым последствиям.

Видео дня

Кроме того, следствие изучит, как было организовано несение службы во всех частях Нацгвардии.

На данный момент проводится допрос стрелка, его мотивы будут выяснены. Но следствие проверяет несколько версий мотивов, в том числе и неуставные отношения. Рябчуку уже сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).

Касательно задержания подозреваемого, то он сам подошел к женщине и попросил сообщить полицию. В этот же момент мимо проходил мужчина, который опознал стрелка и сообщил на линию "102".

Видео, которое было обнародовано как допрос, пока не следует рассматривать как доказательство, все обнародованные материалы будут приобщены к материалам дела и им будет дана правовая оценка.

Прокуратура, вероятно, будет требовать для Рябчука меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в четверг, 27 января, в городе Днепр солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" около 4:00 утра во время выдачи оружия. В городе Днепр была введена полицейская операция "Сирена". По тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны.

Вооруженного солдата задержали спустя несколько часов в пригороде Днепра. Стрелявшим оказался солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения. Злоумышленник был призвал на срочную службу Одесским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки в октябре 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, соседи семьи Артемия Рябчука из его родного села посвятили общественность в особенности воспитания молодого парня. Верующие родители жестко ограничивали ребенка даже в просмотре телепередач.

Также в сети обнародовали имена погибших – четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской женщины.