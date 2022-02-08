Рябчук стрелял по всем подряд: выживший на "Южмаше" контрактник озвучил новые детали трагедии в Днепре

Марина Лисничук
Расследования
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Рябчук стрелял по всем подряд: выживший на 'Южмаше' контрактник озвучил новые детали трагедии в Днепре

Двадцатилетний срочник Артемий Рябчук под стрельбы на "Южмаше" выпускал пули у всех подряд нацгвардейцев – многие из его жертв даже не были с ними знакомы. Выжившие не верят, что "скромный и неболтливый" солдат мог без причины расстрелять караул, но и версии о "дедовщине" и буллинге отвергают.

Подробности о кровавом событии в части 3021 Национальной гвардии поделился с ТСН.ua контрактник Игорь Семенченко. Он и военнослужащая Жанна Шарова были самыми тяжелыми из пяти пострадавших, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ночь, когда чуть не распрощался с жизнью, признался Игорь, он помнит в деталях. Выстрелы солдат услышал сквозь сон.

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"Также услышал, как повар уронил кастрюли. А потом сам он забегает и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, убил руководителя". Буквально секунда и Рябчук стоит в дверях, стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", – рассказал раненый.

Раненый нацгвардеец рассказал, как Рябчук расстреливал на "Южмаше" всех подряд

По его словам, со многими, кого застрелил, стрелок лично не был знаком. Так что буллить, считает Игорь, они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, стрелял бы в тех, кто это делал. А так стрелял по всем, кого видел. Руководитель, которого он застрелил, вообще был из штаба – они заступают раз в несколько месяцев . Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал", – выразил убеждение Семенченко.

Игорь Семенченко

Расстрелять караул на режимном предприятии, говорит контрактник, это достаточно резонансно. А причины поступка 20-летнего нацгвардейца из Одесщины он посоветовал спрашивать у него самого: "за что и зачем".

Сам парень отметил, что общался с Рябчуком несколько раз и был о нем положительного мнения.

"Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним и спросил: "Что вам, ребята, нравится?". Сразу его выделил, подумал: "Вот этот толковый". Он здоров, крепок. Мы с ним хорошо побеседовали", – подчеркнул Семенченко.вапро

Артемий Рябчук на "Южмаше" убил пятерых человек и еще пятерых ранил

Он добавил, что претензий к срочнику никогда не было. Охарактеризовал его как скромного и неразговорчивого, и одновременно подчеркнул: хочет, чтобы его наказали.

"То, что о части говорят ("дедовщину", травлю и доведение до самоубийства. – Ред.), это – неправда, я за полтора года с таким не встречался. Не хочется, чтобы из-за его действий страдал еще кто-то", – подытожил раненый контрактник.

Добавим: в этом же интервью из больничной палаты Игорь Семенченко рассказал, что раненым нацгвардейцам удалось выжить во время стрельбы благодаря солдату по имени Евгений, сумевшему убежать от расправы Рябчука.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • трагический инцидент произошел ночью 27 января – солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ. В результате инцидента пять человек погибли и еще столько же получили огнестрельные ранения.

  • Молодого человека задержали утром в 20 километрах от места совершения преступления. Отмечалось, что после стрельбы он ловил попутку возле завода "Южмаш", чтобы убежать, а впоследствии сам сдался полиции.

  • В ходе судебного заседания стрелок признал вину и попросил отправить его в следственный изолятор. Впоследствии он отказался от своих показаний.

  • Также солдат сменил адвокатов. Предполагают, что Артемия Рябчука хотят оправдать по делу о расправе над нацгвардейцами. Подробности читайте в материале.

Рябчук стрелял по всем подряд: выживший на "Южмаше" контрактник озвучил новые детали трагедии в Днепре
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