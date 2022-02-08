Рябчук стрелял по всем подряд: выживший на 'Южмаше' контрактник озвучил новые детали трагедии в Днепре

Двадцатилетний срочник Артемий Рябчук под стрельбы на "Южмаше" выпускал пули у всех подряд нацгвардейцев – многие из его жертв даже не были с ними знакомы. Выжившие не верят, что "скромный и неболтливый" солдат мог без причины расстрелять караул, но и версии о "дедовщине" и буллинге отвергают.

Подробности о кровавом событии в части 3021 Национальной гвардии поделился с ТСН.ua контрактник Игорь Семенченко. Он и военнослужащая Жанна Шарова были самыми тяжелыми из пяти пострадавших, которых медики больницы Мечникова буквально возвращали с того света (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ночь, когда чуть не распрощался с жизнью, признался Игорь, он помнит в деталях. Выстрелы солдат услышал сквозь сон.

Видео дня

"Также услышал, как повар уронил кастрюли. А потом сам он забегает и кричит: "Там Рябчук сошел с ума, убил руководителя". Буквально секунда и Рябчук стоит в дверях, стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного и еще", – рассказал раненый.

По его словам, со многими, кого застрелил, стрелок лично не был знаком. Так что буллить, считает Игорь, они его не могли.

"Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, стрелял бы в тех, кто это делал. А так стрелял по всем, кого видел. Руководитель, которого он застрелил, вообще был из штаба – они заступают раз в несколько месяцев . Тот мужчина ему точно ничего плохого не сделал", – выразил убеждение Семенченко.

Расстрелять караул на режимном предприятии, говорит контрактник, это достаточно резонансно. А причины поступка 20-летнего нацгвардейца из Одесщины он посоветовал спрашивать у него самого: "за что и зачем".

Сам парень отметил, что общался с Рябчуком несколько раз и был о нем положительного мнения.

"Когда срочники попали в роту и проходили стажировку, они в отдельном "кубрике" были. Я зашел к ним и спросил: "Что вам, ребята, нравится?". Сразу его выделил, подумал: "Вот этот толковый". Он здоров, крепок. Мы с ним хорошо побеседовали", – подчеркнул Семенченко.вапро

Он добавил, что претензий к срочнику никогда не было. Охарактеризовал его как скромного и неразговорчивого, и одновременно подчеркнул: хочет, чтобы его наказали.

"То, что о части говорят ("дедовщину", травлю и доведение до самоубийства. – Ред.), это – неправда, я за полтора года с таким не встречался. Не хочется, чтобы из-за его действий страдал еще кто-то", – подытожил раненый контрактник.

Добавим: в этом же интервью из больничной палаты Игорь Семенченко рассказал, что раненым нацгвардейцам удалось выжить во время стрельбы благодаря солдату по имени Евгений, сумевшему убежать от расправы Рябчука.

Как сообщал OBOZREVATEL:

трагический инцидент произошел ночью 27 января – солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ. В результате инцидента пять человек погибли и еще столько же получили огнестрельные ранения.

Молодого человека задержали утром в 20 километрах от места совершения преступления. Отмечалось, что после стрельбы он ловил попутку возле завода "Южмаш", чтобы убежать, а впоследствии сам сдался полиции.