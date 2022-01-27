В городе Днепр солдат срочной службы устроил стрельбу по сослуживцам. По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек.

Стрельбу из автомата АК-47 срочник открыл около 3:50 утра 27 января. Об этом сообщает издание "Информатор" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы)

По предварительной информации 20-летний солдат зашел в оружейную комнату, забрал автомат и патроны, потом начал стрелять в сослуживцев. На тот момент в караульном помещении находилось около 22 солдат. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и скорую.

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Сейчас в городе введен план "Сирена". Стрелявшего солдата еще не нашли. Последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа.

Стрелявший был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат. Сообщается, что территория, где произошла стрельба, оцеплена и патрулируется правоохоранительными органами.

По информации Telegram-канала "Днепр Оперативный" в результате стрельбы погибли 4 мужчины и одна женщина. Также ранения получили 5 человек.

Напомним, солдат срочной службы совершил самоубийство в одной из воинских частей Национальной гвардии во Львовской области. Погибший выпрыгнул из окна на 4 этаже, на его руке обнаружили надпись "кремируйте". При этом мать погибшего не признает версию, что парень наложил на себя руки добровольно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в учебном центре "Десна" Черниговской области военный срочной службы совершил самоубийство. 23-летний парень выстрелил в себя из автомата АК-74.

Также случай самоубийства солдата срочной службы произошел летом в Херсонской области. Погибшему был 21 год.