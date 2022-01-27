Гнобили и доводили до самоубийства: командование части НГУ, где расстреляли военных, обвинили в преступлениях

Военные, которые служили в воинской части Нацгвардии, где 27 января произошло массовое убийство, обвиняют командование в ряде преступлений. Среди них якобы и доведение до самоубийства.

Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк. Он уточнил, что солдаты связались с ним сами.

"Ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части 3021 НГУ", – отметил он.

По словам обратившихся, командование систематически гнобило "неугодных" и приказывало начальникам младшего звена настраивать коллектив против таких солдат.

Также они утверждают, что командиры доводили срочников до самоубийства, а потом скрывали эти факты и даже получали повышение.

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"Искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных", – приводит Косяк рассказ одного из парней.

При этом не уточняется, в какой период все перечисленное происходило в воинской части.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 27 января, в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пятеро погибли, столько же ранены и сейчас находятся в больнице.

Артемий Рябчук был задержан полицией всего через несколько часов после ЧП на одной из улиц Днепра. Сопротивления он не оказывал. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).