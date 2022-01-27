Названы имена военнослужащих, которых расстрелял солдат в Днепре

27 января в Днепре солдат срочной службы расстрелял пять человек. В сети обнародовали их имена – четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.

Их опубликовал Telegram dtp.kiev.ua. В результате инцидента погибли:

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются. Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника стражи. Проживал в г. Олешков, Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Драган Александр Александрович – 06.11. 1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживал: г. Днепр, проул. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются. Черник Леонид Леонидович – 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживал в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются. Гражданская погибшая, женщина по имени Вера – 1986 года рождения. Сотрудница ли завода – устанавливается, сообщил источник "Сегодня" в правоохранительных органах.

Кроме того, еще пять человек получили ранения: Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р., Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р., Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р., работница завода Шарова Жанна Геннадиевна, а также Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.

Также сообщается, что стрелял Артемий Юрьевич Рябчук, 25.06.2001 г.р., родом из г. Измаил Одесской области. Украинец, не женат. Образование средне-техническое. Рябчук был призван в НГУ 21.10.2021 Одесским ОТЦК. Родители проживают в Одесской области. Судим не был.

Видео дня

Отмечается, что, находясь на территории завода, он открыл огонь из автомата по сослуживцам, после чего скрылся с места преступления с оружием и патронами (видео расстрела 18+). Преступник уже задержан патрульными.

Напомним: инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" около четырех утра во время выдачи оружия. В Днепре была введена полицейская операция "Сирена". По тревоге был поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны. На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан.

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