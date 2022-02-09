Есть три версии: в ГБР рассказали о расследовании дела по расстрелу Рябчуком сослуживцев в Днепре

Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Основная из них – совершение подозреваемым Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений.

Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщила пресс-служба бюро. Кроме того, расследуются версии психического заболевания подозреваемого и сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Отмечается, что последнюю, целью которой могла бы быть дискредитация системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизация правопорядка в стране и т.д., проверяет управление СБУ в Днепропетровской области. В частности, установлено, что в 2019 году Рябчук побывал на территории Российской Федерации, где провел две недели.

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Сухачев напомнил, что Рябчука обвиняют по ряду статей:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УКУ);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

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