Днепровский стрелок Рябчук отказался от всех своих показаний. Фото
Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял пять человек на "Южмаше" в Днепре, отказался от всех своих показаний по этому делу. Ранее во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения он признал свою вину и попросил отправить его в СИЗО.
Кроме того, по информации источников OBOZREVATEL Рябчук отказался от услуг государственного адвоката Игоря Степанова и заключил договора с частными – Денисом Гордеевым и Тамилой Ульяновой. Заявление об отказе от показаний опубликовала на своей странице в Facebook Лада Соколова, она является участников группы помощи в деле днепровского стрелка.
"Я официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, предоставленных мной ранее, как данных мной с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", – сказано в документе.
На своей странице в Facebook Ульянова подтвердила, что вместе с Гордеевым они являются единственными адвокатами Рябчука. Она обратилась к СМИ с просьбой не распространять непроверенную информацию.
"Несмотря на все известные и неизвестные обстоятельства и нюансы дела, выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – написала она.
По информации источников OBOZREVATEL Ульянова была одним из адвокатов, которые представляли интересы потерпевших по делу об убийстве Ирины Ноздровской. Денис Гордеев подозревался в убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика в 2015 году в Волновахе Донецкой области. С 2015 года он находился под стражей, однако 7 мая 2019 года суд изменил меру пресечения и отпустил его под домашний арест.
Напомним:
трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.
В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.
Артемия Рябчук был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.
Установлено, что Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаильского района Одесской области. Погибшие – преимущественно его ровесники. Погибшая женщина работала на проходной завода.
На суде он признал свою вину в совершении преступления. Рябчук также раскаялся и попросил отправить его в СИЗО. "Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.