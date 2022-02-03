Днепровский стрелок Рябчук отказался от всех своих показаний. Фото

Артемий Рябчук, который 27 января расстрелял пять человек на "Южмаше" в Днепре, отказался от всех своих показаний по этому делу. Ранее во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения он признал свою вину и попросил отправить его в СИЗО.

Кроме того, по информации источников OBOZREVATEL Рябчук отказался от услуг государственного адвоката Игоря Степанова и заключил договора с частными – Денисом Гордеевым и Тамилой Ульяновой. Заявление об отказе от показаний опубликовала на своей странице в Facebook Лада Соколова, она является участников группы помощи в деле днепровского стрелка.

"Я официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, предоставленных мной ранее, как данных мной с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", – сказано в документе.

Видео дня

На своей странице в Facebook Ульянова подтвердила, что вместе с Гордеевым они являются единственными адвокатами Рябчука. Она обратилась к СМИ с просьбой не распространять непроверенную информацию.

"Несмотря на все известные и неизвестные обстоятельства и нюансы дела, выражаем искренние соболезнования семьям погибших", – написала она.

По информации источников OBOZREVATEL Ульянова была одним из адвокатов, которые представляли интересы потерпевших по делу об убийстве Ирины Ноздровской. Денис Гордеев подозревался в убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика в 2015 году в Волновахе Донецкой области. С 2015 года он находился под стражей, однако 7 мая 2019 года суд изменил меру пресечения и отпустил его под домашний арест.

Напомним:

трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте , еще пятеро получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Артемия Рябчук был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.