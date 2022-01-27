Расстрелявший сослуживцев солдат сам вышел на связь с правоохранителями. Новые детали трагедии в Днепре

20-летний боец Национальной гвардии Артемий Рябчук, который в ночь на 27 января расстрелял пятерых своих сослуживцев в Днепре, после побега из воинской части сам обратился в полицию. Он окликнул случайную прохожую и попросил ее с мобильного телефона набрать номер "102".

Об этом в комментарии изданию "Радио Свобода" рассказал заместитель директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Шило. Еще когда нацгвардеец говорил с женщиной, автомат находился при нем.

Прибывший на вызов спецназ, задержал подозреваемого в особо тяжком преступлении в селе под Днепром. Мотивы поступка Рябчука по-прежнему остаются неизвестны.

Отметим, что задержанный родом из Одесской области. Он был призван на срочную службу в октябре 2021 года, то есть находился в армейских рядах меньше трех месяцев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, соседи семьи Артемия Рябчука из его родного села посвятили общественность в особенности воспитания молодого парня. Верующие родители жестко ограничивали ребенка даже в просмотре телепередач.