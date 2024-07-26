Все, как требовала прокуратура: суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

В пятницу, 26 июля, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Верховной Рады Украины 7 созыва, известного языковеда Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко заключен под стражу без альтернативы внесения залога.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Отмечается, что суд не прислушался к защите и избрал меру пресечения, на которой настаивала прокуратура.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

По результатам судебного заседания ходатайство Львовской областной прокуратуры удовлетворено в полном объеме.

Напомним, накануне подозреваемый был задержан по месту жительства в г. Днепр.

В ходе брифинга 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко раскрыл некоторые детали хода и результатов расследования. Он рассказал, что, прибыв во Львов, подозреваемый арендовал три квартиры.

К совершению преступления Зинченко готовился в течение двух месяцев. Он покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он послал себе эти вещи по почте во Львов.

Подозреваемый в совершении убийства прокладывал пути отхода, менял одежду и манеру ходьбы. Во время разведки и подготовки к преступлению он обследовал и изучал близлежащую территорию дома, где проживала Ирина Фарион. Парень ждал вблизи ее дома несколько часов, не сходя с места.

В день покушения он ждал Фарион более 2 часов – и выстрелил, когда женщина спустилась с чемоданом и ждала такси.

В телефоне подозреваемого обнаружили поисковые запросы по поводу покупки оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Ирины Фарион.

Стрелял Зинченко из переделанного оружия, а также оставил прощальную записку на случай, если его раскроют, которую не успел отправить.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски напавшего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер на месте преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за языковедом: молодого человека в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец парня защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

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