Первый удар пришелся по месту хранения боеприпасов: Зеленский сделал резкое заявление после трагедии в Киевской области. Подробности, фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генпрокурором, с МВД, СБУ, с главнокомандующим и анонсировал расследование взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате детонации погибли 37 человек, многие ранены.

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Об этом глава государства сообщил в своем обращении. Будет проведен полный аудит мест хранения оружия и боеприпасов.

Что известно

"С вечера вчера и сегодня весь день поступают сообщения о ситуации в Киевской области – в селе Мила Бучанского района, где после российского удара началась детонация. Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что после ситуации в Вишневом ещё одно такое преступление – это абсолютно недопустимо. Глава государства рассчитывает, что подробности будут оперативно доведены до сведения общественности.

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"Первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть – склады Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб", – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что состоялся разговор с генеральным прокурором, с МВД, с СБУ, с главнокомандующим – у них есть все необходимое для расследования. Президент также отдельно поблагодарил каждого, кто на месте там и в других местах российских ударов делает все возможное, чтобы помочь и спасти людей.

Со своей стороны в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 14:50 субботы, 29 августа, известно о 37 погибших и 15 раненых. Еще двух человек до сих пор пытаются найти под завалами.

"Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами недопустимо. Все ответственные руководители подразделений Сил безопасности и обороны, отечественного ОПК должны провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов. Подобные объекты не должны находиться рядом с жилыми домами", – подчеркнули в Минобороны.

Российские атаки

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, находившихся рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

Как писал OBOZ.UA, в результате российской атаки в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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