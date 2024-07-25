Арендовал три квартиры, готовя преступление: Клименко раскрыл детали задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион тщательно готовился к преступлению. Злоумышленника удалось задержать в Днепре спустя несколько дней после стрельбы.

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Подозреваемым оказался 18-летний мужчина. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в Фарион. Клименко подчеркнул, что для задержания преступника команде оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, полицейских служб, сотрудников СБУ потребовалось 139 часов беспрерывной работы.

Глава МВД отметил, что правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода стрелка и обыскали около 100 гектар леса.

В итоге подозреваемого выследили и установили его личность. Клименко отметил, что в работе правоохранителей помогли смарт-камеры видеонаблюдения.

Фигурантом оказался 18-летний житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове. В настоящее время задержанный в руках полиции.

При этом Клименко подчеркнул, что на данном этапе следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель. Стражи порядка работают над делом, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Жители Днепра опубликовали видео с места задержания злоумышленника. По предварительным данным, подозреваемого нашли в жилом массиве "Парус".

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове стреляли в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло у ее дома на улице Масарика. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 Фарион умерла в больнице, нападавшего до сих пор ищут.

– По меньшей мере трое соседей погибшей рассказывают, что неизвестный мужчина в течение некоторого периода следил за ней. Сейчас этот мужчина является подозреваемым по делу, его разыскивают правоохранители.

– Языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Ее убийство является вызовом для всего украинского общества, а также преступлением против основных прав и свобод украинцев, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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