Сидел каждый день под домом: соседи Фарион рассказали о мужчине, который следил за ней

Во Львове вечером 19 июля неизвестный мужчина застрелил языковеда Ирину Фарион. По меньшей мере, трое соседей погибшей рассказывают, что неизвестный мужчина в течение определенного периода следил за ней.

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Об этом сообщают побывавшие на месте инцидента корреспонденты Общественного. Сейчас этот мужчина подозреваемый по делу, и его разыскивают правоохранители.

"Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке", – рассказывает соседка Мария.

Еще одна соседка говорит, что описать мужчину тяжело, ведь он всегда был в закрытой одежде, шляпе, очках. В день убийства женщина рассказывает, что она тоже его видела.

"Да его трудно будет узнать. Ну он молодой парень", – рассказала другая соседка погибшей.

Прощание с Ириной Фарион состоится в понедельник в 14.00 в Гарнизонном храме во Львове. Похоронят ее на Лычаковском кладбище.

Ранее сообщалось, что вечером 19 июля во Львове произошло убийство языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которое потрясло всю Украину. Стрелец подошел к своей жертве и выстрелил в голову, предварительно из пистолета Макарова.

Напомним, что звезды украинского шоубизнеса отреагировали на смерть языковеда и бывшей народной депутатки Ирины Фарион, которая накануне стала жертвой покушения. Знаменитости не остались равнодушными к трагедии и осудили насилие, выразив соболезнования семье погибшей.

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