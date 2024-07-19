Ирина Фарион умерла в больнице, нападающего до сих пор ищут. Все подробности, фото и видео

Украинский языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион 19 июля скончалась в больнице. Перед этим на ее жизнь было совершено покушение – неизвестный выстрелил ей в голову.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, была проведена операция. Однако ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Руководитель анестезиологической службы медобъединения Наталья Матолинец отметила, что Фарион после операции перевели в реанимацию, однако ее сердце не выдержало.

"Она поступила к нам в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Сразу была взята в операционную, была проведена операция, и даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", – сказала врач.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также подтвердил, что сердце Ирины Фарион остановилось. По его словам, нападающего до сих пор разыскивают.

"Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны. Поиски нападающего еще продолжаются", – написал он.

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram подчеркнул, что громада города выражает соболезнования семье и всем, кто знал и любил Ирину Фарион.

"Благодарю правоохранительные органы, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность. Вечная память", – написал он.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Вечером 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Ирину Фарион. Это произошло на улице Масарика, где проживала языковед.

Приблизительно в 19:40 ее госпитализировали с огнестрельным ранением в голову в Первое медобъединение Львова. Медики провели операцию первичной обработки головы и перевели в реанимацию. Состояние Фарион было критическим.

Львовские СМИ пишут, что предварительно в Фарион стрелял мужчина в возрасте 20-25 лет. По словам очевидцев, стрелок неоднократно следил за женщиной под подъездом последние 2-3 недели.

В полиции сообщили, что по факту выстрела в Фарион следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

После смерти Фарион преступление было переквалифицировано на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Фарион, которую убили во Львове, была известным в Украине языковедом, общественным деятелем, народным депутатом VII созыва и профессором кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". 60-летный политик и филолог была известна своими неоднозначными заявлениями и регулярно попадала в скандалы.

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