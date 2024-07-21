Прощание с Ириной Фарион, застреленной на улице во Львове: все подробности, фото и видео

Во Львове возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла, где будут прощаться с убитой украинской языковедом Ириной Фарион, собралась толпа людей. Парастас начнется в 19:00 и продлится до 22:00.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, по состоянию на 18:30 тело Фарион, в которую выстрелили прямо на улице, еще не привезли. Однако сотни людей пришли раньше времени, чтобы почтить последнюю память и проститься с погибшей.

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