Интересовался не только Фарион и переживал за отца: полиция раскрыла, из какого оружия стрелял злоумышленник по языковеду и что было в переписках

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло из переделанного пистолета. Кроме того, следствие считает, что подозреваемый в убийстве мог готовиться также к чему-то следующему, поскольку интересовался заседаниями облсоветов и некоторыми политиками.

Видео дня

Также подозреваемый подготовил письмо на случай "если что-то пойдет на так". В настоящее время эксперты анализируют неотправленное сообщение.

Новость дополняется...