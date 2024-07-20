Большинство камер на месте преступления были выключены: новые детали убийства Фарион

В районе, где проживала языковед и бывший нардеп Ирина Фарион, которую 19 июля застрелил неизвестный мужчина, было установлено много видеокамер. Однако на момент покушения они не работали из-за отсутствия света.

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Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он отметил, что правоохранительные органы и скорая помощь прибыли на место нападения максимально оперативно.

"Так случилось, что мы с Ириной Дмитриевной были соседями. Жили через дом. Часто встречались на улице, часто общались. Было использовано оружие без глушителя, весь район сразу встал на уши. Через 5 минут я был на месте", – сообщил нардеп.

Игорь Зинкевич отметил, что правоохранительные органы и скорая помощь уже были на месте, когда он прибыл. В этом районе было много видеокамер, но к моменту убийства света не было. Поэтому правоохранители ищут камеры, которые могли работать на аккумуляторах.

"Есть информация, собранная у глав ОСМД и переданная правоохранительным органам. К сожалению, не так, как хотелось, потому что с исключением света мы это не предусмотрели, но информация предоставляется", – сообщил Зинкевич.

Следствие также выяснило, что неизвестный мужчина несколько дней находился у дома Ирины Фарион. Игорь Зинкевич сообщил, что камеры смогли зафиксировать это лицо, и свидетели подтвердили его присутствие. Сейчас этот мужчина подозреваем по делу.

Напомним, что Игорь Клименко озвучил основные мотивы, которые рассматривают правоохранительные органы относительно убийства экснардепки Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. Правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер.

Ранее сообщалось, что звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на смерть языковеда и бывшей народной депутатки Ирины Фарион, которая накануне стала жертвой покушения. Знаменитости не остались равнодушными к трагедии и осудили насилие, выразив соболезнования семье погибшей.

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