Был подписан на ряд ультраправых сообществ: всплыли новые подробности о 18-летнем подозреваемом в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко в соцсетях был подписан на ультраправые сообщества, страницы движений российских неонацистов и националистов. Журналисты нашли его публичные высказывания, опубликованные в интернете, и заподозрили у парня антисемитские и расистские взгляды.

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Аккаунты задержанного исследовали "Схемы" (проект "Радио Свобода"). Как оказалось, Зинченко читал и комментировал посты страницы "Против системы". Ее ведет блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, мизогонные, расистские и неонацистские идеи. Бондаренко не единожды критиковал Фарион (в том числе в видео от 14 июля, за пять дней до убийства женщины). Основной претензией было "навязывание" (по мнению блогера) украинского языка.

Бондаренко сейчас живет в Днепре, родном городе 18-летнего Зинченко. В то же время "Схемы" заявили, что активная страница пользователя по имени Марко Бондаренко в запрещенной соцсети "Вконтакте" зарегистрирована на российский номер телефона.

Подозреваемый в убийстве Фарион активно общался в комментариях Telegram-канала "Против системы". В частности, там он оскорбительно высказывался о евреях.

Зинченко следил и комментировал и в других группах неонацистских взглядов: "Правый взгляд", "Правый публицист", "Белое движение", "Белая масть", "White Powder".

На вопрос в одном из чатов, какая книга произвела на него величайшее впечатление, украинец ответил, что это "Моя борьба" Адольфа Гитлера.

Зинченко следил за соцсетями 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, к которой он хотел присоединиться (в соответствии с комментарием, который оставил на странице подразделения). Также был подписан на "С14" и "Правый сектор".

В Telegram-группе "Скрытые советы", обсуждая детей в межрасовых парах, парень написал: "Речь о том, через сколько поколений полукровка станет "белой".

В Telegram-сообществе "White Powder" ("Белая Пудра". – Ред.) он писал:

"Я сам украинец, который чуть больше чем через пол года сможет пойти воевать (мне нет 18 лет), и очень хотелось бы от NS (неонацистская организация NS/WP "National Socialism/White Power". – Ред.) услышать, почему эта война является войной за нашу идею, а не за интересы ЗОГ (антисемитская теория заговора ZOG. – Ред.)".

В этом же сообществе Зинченко критиковал другого пользователя за то, что тот не знает доктрины NS/WP.

В "Вконтакте" парень следил за страницей уже умершего Максима "Тесака" Марцинкевича, основателя российского ультранационалистического движения "Реструкт". Читал и Telegram-канал Дмитрия Боровикова, организатора двух российских экстремистских группировок "Безумная толпа" и "Боевая террористическая организация". Еще в его подписках – каналы в честь Максима Базылева (редактора националистического журнала "Русская воля", обвиняемого в ряде убийств), и Антона Конева (последний в 2017 году, вооружившись карабином, атаковал приемную управления ФСБ в Хабаровском крае РФ и застрелил двух человек).

Напомним: Ирину Фарион убили выстрелом из пистолета в голову во Львове 19 июля. 25-го числа стало известно о задержании подозреваемого в Днепре. СМИ узнали, что вероятный подозреваемый – Вячеслав Зинченко – это 18-летний парень, который учился в Днепровской гимназии № 62, занимался футболом, в 2022 году участвовал в турнире в поддержку ВСУ.

По информации "Схем", задержанный в 2023-м пытался поступить в государственный университет внутренних дел в Днепре на заочную форму (факультет права).

Отец подозреваемого заявил журналистам, что служит в Вооруженных силах, сына давно не видел, а о задержании узнал от жены. У сына, по его словам, "не было не было никаких украинофобских взглядов, он патриот" и закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к войску.

В МВД Украины сообщали, что 18-летний житель Днепра во время подготовки к совершению преступления арендовал не менее трех квартир во Львове.

Как писал OBOZ.UA, соседи и знакомые Вячеслава Зинченко положительно отзываются о парне и не верят, что тот мог совершить убийство. Знакомые называют задержанного порядочным.

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