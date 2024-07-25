'Операция была очень непростой': в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион

В Днепре задержан 18-летний парень, подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Сейчас продолжаются необходимые следственные действия.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский. "Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что операция по задержанию была очень сложной. В течение нескольких дней сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб упорно трудились над раскрытием убийства.

"Я благодарен каждому и каждому, кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды", – добавил он.

Уточняется, что задержанному 18 лет. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Зеленский поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали.

Игорь Клименко уточнил, что достаточно доказательств, что именно задержанный стрелял в языкознание. Команда оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб и сотрудников Службы безопасности Украины работала 139 часов без перерыва, чтобы раскрыть это преступление.

Он отметил, что был проверен каждый возможный путь отхода стрелка и обыскано около 100 гектаров леса.

"В конце подозреваемого выследили. Установили личность. Имея его фото, это было дело времени: смарт-камеры видеонаблюдения поймали его повсюду. Идентификация злоумышленника и его задержание - кропотливый процесс, требовавший наивысшего профессионализма, выдержки и дисциплины, чтобы не совершить никакой ошибки." всей команде!" – добавил министр.

Фигурантом оказался житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Задержанный находится в руках полиции. Важно узнать все детали. Следствие считает, что стрелок был только исполнителем.

Детали будут сообщены позже.

Появилось фото задержанного.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 19 июля, во Львове стреляли в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло у ее дома на улице Масарика. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 Фарион умерла в больнице.

– По меньшей мере трое соседей погибшей рассказывают, что неизвестный мужчина в течение некоторого периода следил за ней. Сейчас этот мужчина является подозреваемым по делу, его разыскивают правоохранители.

– Языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Ее убийство является вызовом для всего украинского общества, а также преступлением против основных прав и свобод украинцев, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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