Суд принял новое решение относительно подозреваемого в убийстве Фарион: что известно о рассмотрении дела
Апелляционный суд Львова оставил под стражей 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Защита подсудимого просил изменить защиту на круглосуточный домашний арест, однако получил отказ.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Как говорится в сообщении, "при принципиальной позиции Львовской областной прокуратуры" суд оставил под стражей 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в умышленном убийстве Фарион.
Ранее Галицкий райсуд Львова продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.
Адвокат Зинченко подал апелляцию с просьбой отменить решение и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Апелляционный суд Львова отказал и оставил в силе избранную меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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