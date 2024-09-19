Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения: новые подробности дела

18-летнему жителю Днепра Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион во Львове, продлили меру пресечения на еще 60 суток содержания под стражей без альтернативы залога. Она будет действительна до 17 ноября включительно.

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Соответствующее решение 19 сентября принял Галицкий суд города Львова, передает Офис генерального прокурора. Напомним, что Зинченко был задержан 25 июля этого года, а 26-го числа – арестован. С тех пор он находится в СИЗО.

Адвокаты обвиняемого сначала пытались обжаловать строгую меру пресечения, но Львовский апелляционный суд 5 августа оставил ее в силе.

Крайнее заседание по делу началось в 13:11 четверга, 19 сентября. В этот раз подозреваемый был доставлен в зал суда (участие в предыдущие разы он принимал через видеосвязь).

Адвокат Зинченко Игорь Сулима говорил "Суспільному", что якобы будет просить суд именно о продлении содержания под стражей. Он объяснил это страхом подзащитного за свою жизнь.

Но на самом заседании сторона защиты обратилась с просьбой изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства слежения.

Дочь Фарион София Особа в комментарии журналистам перед заседанием сказала, что верит в справедливость и потребует пожизненного заключения для виновного.

Адвокат настаивает на невиновности подозреваемого

Сулима в интервью "24 каналу" недавно заявил, что новых фактов в расследовании нет.

"Мною было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Мне предоставили часть материалов. Какие именно, я не буду говорить, потому что это тайна следствия. Из тех материалов, которые я видел, тех материалов, которые были предоставлены, не добавилось никаких доказательств, подтверждающих вину Вячеслава. Нет ничего. Все, что было, так и осталось", – утверждает он.

Юрист сказал, что орудие убийства не нашли, также, по его предположению, есть "очень много экспертиз, которые не проведены".

"Ничего не нашли, ни орудия убийства, ни каких-либо других, которые указывали бы на то, чем убивали. Нет такого", – заверял правозащитник 18-летнего Зинченко.

Также он пытается доказать, что парень не скрывал свои перемещения и "никаких конспираций не было". Мол, "потому что человек, который хочет что-то сделать, он будет прятаться так, чтобы его не увидели".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ирину Фарион убили во дворе собственного дома 19 июля из огнестрельного оружия. Пуля попала женщине в голову. В критическом состоянии языковеда отвезли в больницу, где она и скончалась.

– Похороны состоялись 21 июля. Проститься с Фарион во Львове пришли тысячи человек.

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