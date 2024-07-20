Убийство Фарион всколыхнуло Украину: какие версии у следствия, что известно о нападающем и причастна ли РФ

Вечером 19 июля во Львове произошло убийство языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которое всколыхнуло всю Украину. Стрелок подошел к своей жертве и выстрелил в голову, предварительно из пистолета Макарова.

Видео дня

Врачи несколько часов боролись на жизнь Фарион, но ранение оказалось смертельным. OBOZ.UA выяснял, какие версии убийства есть у следствия, что известно о киллере и как отреагировали на смерть Фарион политики.

Какие версии у следствия

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранительные органы рассматривают сразу несколько версий относительно убийства экс-нардепа Ирины Фарион. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. При этом правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер и быть спланировано по заказу страны-террориста России.

Над раскрытием преступления работают оперативники и следователи групп, которые приехали из Киева во главе с заместителем руководителя Национальной полиции и заместителем руководителя СБУ.

Утром 20 июля Зеленский сообщил, что заслушал новые доклады министра внутренних дел и руководителя СБУ по поводу расследования убийства Ирины Фарион. Президент отметил, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Также исследуются все версии, включая ведущую в Россию.

Что известно об убийце

Правоохранительные органы продолжают работу над поисками злоумышленника. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, жители дома, возле которого произошло убийство якобы видели в течение двух недель подозрительного мужчину. При этом он подчеркнул, что у правоохранителей есть уже некоторая информация об убийстве Фарион и об исполнителе этого преступления.

По информации львовским СМИ, в Фарион стрелял мужчина возрастом 20-25 лет. По словам очевидцев, стрелок неоднократно следил за женщиной под подъездом.

Местные жители говорят, что неоднократно видели возле подъезда, где жила Фарион подозрительного мужчину в длинной кофте, темных очках и шляпе. Его личность сейчас пытаются установить.

Следствием подтверждено, что несколько дней он действительно находился возле дома погибшей. По состоянию на сейчас в полиции считают, что мужчина в шляпе и нападавший – это один человек. При этом в МВД подчеркнули, что из-за отключения электроэнергии работа камер видеонаблюдения прерывалась, что затрудняет поиски убийцы.

По предварительным данным, убийца использовал пистолет Макарова. На месте совершения преступления была изъята одна гильза от пистолета Макарова.

Возможная причастность РФ к убийству Фарион

Руководство МВД Украины не исключает, что убийство языковеда быть спланировано по заказу страны-террориста России. Кроме того, политолог Олег Саакян заявил, что убийство Фарион может быть частью крупной российской спецоперации по дестабилизации ситуации в Украине.

По словам политолога, сейчас россияне могут активизировать осуществление провокаций из-за того, что в Украине значительно пошатнулся уровень доверия к власти.

Украинский журналист Юрий Бутусов говорит, что убийство Фарион в первую очередь выгодно России. Он напомнил, что про нее почти ежедневно писали российские медиа, и вспоминали ее непрерывно.

"Украинская власть обязана немедленно найти убийцу и разоблачить преступление. Это экзамен, вообще ли государство контролирует ситуацию, дееспособны ли правоохранители и может ли российская агентура безнаказанно совершать теракты в глубоком тылу", – заявил журналист.

Реакция политиков и представителей власти

На убийство Фарион отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что глава МВД и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают ему о розыске нападавшего. Президент отметил, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы для установления обстоятельств этого преступления.

"Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность", – добавил Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что насилие не должно становиться методом борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе.

"Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности", – написал Кличко.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также отреагировал на смерть Ирины Фарион. Он призвал найти убийцу языковеда и привлечь его к ответственности.

Третий президент Украины Виктор Ющенко отметил, что запланировавшие и осуществившие такое коварное нападение должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности. Кроме того, он пожелал сил семье Фарион выдержать этот тяжелый и несправедливый удар судьбы.

"Вечная память и царство небесное, дорогая госпожа Ирина! Пусть ныне Бог подарит Вам вечный покой и память о сложном пути верности идеям украинской нации. Она была искренней в своей любви к Украине и защищала ее так, как считала целесообразным", – говорится в сообщении Ющенко.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Ирина Фарион еще при жизни стала настоящей легендой в вопросах открытой, решительной, смелой борьбы против реальных врагов Украины.

Ранее сообщалось, что звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на смерть языковеда и бывшей народной депутатки Ирины Фарион, которая накануне стала жертвой покушения. Знаменитости не остались равнодушными к трагедии и осудили насилие, выразив соболезнования семье погибшей.

Напомним, Ирина Фарион была известна своими неоднозначными заявлениями и регулярно попадала в скандалы. За последние два года она успела поссориться с украинскими военными из-за языкового вопроса, из-за чего против нее было открыто уголовное производство, и даже потерять работу во "Львовской политехнике".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!