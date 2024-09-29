'Никакого прямого доказательства нет': мать обвиняемого в убийстве Фарион уверена, что сына отпустят

Мама Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве известного украинского языковеда Ирины Фарион во Львове, уверена, что ее сына вскоре отпустят из-под стражи. Елена считает, что у следствия нет прямых доказательств его виновности.

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В интервью ТСН Елена Зинченко сказала, что не понимает, почему ее сына задержали. В районе, где убили Фарион, в тот день Вячеслава вообще не было, утверждает женщина.

"Никакого прямого подтверждения его виновности нет. Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все происходящее, эти суды — это незаконное решение", – сказала она.

Елена добавила, что Вячеслав вообще не знал, кто такая Ирина Фарион.

"Если следствие будет честным и открытым, то оно докажет, что Слава невиновен. Тогда мы сможем доверять следствию, тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие", – цитирует издание слова матери подозреваемого.

На вопрос о том, каким будет финал следствия, она сказала: "Славика отпускают, это точно".

Елена добавила, что ее сын боится за свою жизнь, ведь ему угрожал "только один человек и мы знаем, кто это". По ее словам, до ареста Вячеслав закончил первый курс университета и должен был поступать на второй по специальности "журналистика".

Напомним, что 19 сентября 18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Фарион, продлили меру пресечения на еще 60 суток содержания под стражей без альтернативы залога. Она будет действительна до 17 ноября включительно.

Адвокат Вячеслава Игорь Сулима ранее рассказал, что подозреваемый отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной. Адвокат отметил, что прямых доказательств участия его подзащитного в убийстве нет.

Адвокат Вячеслава Игорь Сулима ранее рассказал, что подозреваемый отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной. Адвокат отметил, что прямых доказательств участия его подзащитного в убийстве нет.

Елена Зинченко ранее предполагала, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить, ведь киллер действовал почти профессионально.

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