Мать о сыне-подозреваемом в убийстве Фарион: возможно, он соучастник

Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион, считает, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

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Также женщина утверждает, что ее сын во Львов приехал на отдых и встретиться с друзьями. Об этом Елена Зинченко рассказала журналистам "Слідвство.Інфо".

Женищина заявила, что видела обнародованные правоохранительными органами фото и видео, на которых изображен подозреваемый в убийстве Фарион. Она убеждена, что исполнитель не привлекал бы так сильно к себе внимание.

"Гулять по городу Слава любит, привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать – нет. Зная своего сына, я уверена, что он этого не делал. Парень на видео полицейских сидит, следит или ходит по улицам – это зафиксировали камеры. Но нигде нет момента выстрела. Возможно, сын был как соучастник или для привлечения внимания, но не верю, что убивал", – сказала мать Вячеслава Зинченко.

Кроме того, женщина подчеркнула, что в последнее время ничего подозрительного в поведении сына не замечала, а мотивов для убийства у него не было. Елена считает, что парень в очках по фотографии полицейских имеет более загорелую кожу и худое телосложение, в отличие от ее сына.

Также она рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример. Мать подозреваемого рассказала, что у него нет вредных привычек, и он всегда уделяет время футболу и книгам, а по характеру ее сын добрый и уравновешенный.

"Он был очень-очень хороший парень. Именно хороший, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", – говорит Елена Зинченко.

Напомним, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступлению. По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, киллер действовал почти профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски напавшего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер на месте преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за языковедом: молодого человека в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец парня защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

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