Подозреваемому в убийстве Фарион предоставили охрану: что известно и дает ли он показания

18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда и профессора Ирины Фарион, отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной. Его адвокат Игорь Сулима настаивает на том, что прямых доказательств участия его подзащитного в убийстве нет.

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Об этом Сулима заявил в интервью "Українським Новинам". 31 июля также стало известно, что он подал апелляцию на меру пресечения (арест на 60 суток без альтернативы залога Галицкий райсуд Львова избрал фигуранту 26 июля).

Сулима назвал доказательства против юноши сомнительными, тогда как "в таких делах они должны быть железобетонными".

"Нет ни пистолета, ни вещей нет, ничего нет. Что касается записей с видеокамер, то как по мне, там два разных лица ходит. Одно ходит как гоблин, извините, как обезьяна такая с размашистыми руками, а другое как обычный человек", – заявил юрист. Также он говорил, что в Украине есть свобода передвижения, а поездка Зинченко во Львов из его родного Днепра якобы связана с тем, что тот закончил курсы по управлению БПЛА.

Задержанный не дает показания, ссылаясь на статью 63 Конституции. "Он имел такое право, и он им воспользовался", – отметил адвокат.

Он не видит в этом деле прямых доказательств. Мол, если Зинченко скажет, что никого не убивал, "то я не знаю, какие усилия должно приложить следствие, чтобы доказать, что он стрелял".

Сулима обратил внимание, что после убийства Фарион его подзащитный еще два дня находился во Львове, купил билет домой на поезд, хотя мог добраться автостопом или через BlaBlaCar. После прибытия в Днепр парень приобрел абонемент в спортзал. Родные не заметили перемен в его поведении.

Адвокат отказался уточнять, где именно содержат Зинченко. Но он находится "в нормальных условиях" и не жалуется. "Нормальные условия, нормальное пребывание в пределах того, которым оно может быть", – сказал Сулима.

"Ему уже дали охрану. Мы обратились, и ему предоставили. Но не делайте поспешных выводов касательно него. Время покажет. Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом. Если он виноват – будет сидеть. Если не виноват – я добьюсь его оправдания. Но должны быть безоговорочные доказательства вины. Может, такие доказательства есть у следствия, но их нам еще не предоставляли", – сказал юрист в конце интервью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 59-летний адвокат Игорь Сулима с Ивано-Франковщины ранее засветился на защите предателей Украины. Его клиентами были Руслан Коцаба, пророссийский пропагандист из Украины; подозреваемый в коллаборационизме Геннадий Царев; депутаты Госдумы РФ Ирина Филатова, Николай Харитонов, Алексей Чепа, Галина Хованская.

– Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко предположила, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

– По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить, ведь киллер действовал почти профессионально.

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