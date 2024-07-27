Подозреваемого в убийстве Фарион мог кто-то тщательно готовить и тренировать: эксперт-криминалист высказал предположение

Подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступлению. По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, киллер действовал почти профессионально.

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Также он отметил, что психика 18-летнего подозреваемого достаточно устойчива и стабильна. Об этом эксперт-криминалист рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

По его словам, подозреваемого Вячеслава Зинченко мог кто-то готовить и тренировать. Также эксперт назвал поведение 18-летнего стрелка "технологичным".

"Все его действия свидетельствуют о том, что он не просто готовился. Он тренировался, его кто готовил к этому. Самостоятельно к этому подготовиться в таком идеальном контексте почти невозможно", – заявил Ирхин.

Также он считает, что если подозреваемый отрабатывал свой план, то у него должна быть сильная мотивация. При этом криминалист добавил, что действия Зинченко были почти профессиональными.

"Я не побоюсь сказать, что это почти профессионально. А здесь уже возникают вопросы, может ли человек в 18-летнем работать так профессионально, выполнять такого рода действия? Здесь уже вопрос. У меня, например, есть подозрение, что им кто-то руководил, его кто-то готовил. Это не самостоятельное решение, мотив и намерение", – сказал криминалист.

Напомним, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Верховной Рады Украины 7 созыва, известного языковеда Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко заключен под стражу без альтернативы внесению залога.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски напавшего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер на месте преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за языковедом: молодого человека в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец парня защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

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