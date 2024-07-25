Готовился минимум два месяца: в МВД раскрыли новые детали о возможном убийце Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, задержанный правоохранителями, по меньшей мере два месяца готовился к преступлению. Передвигаясь по Львову, 18-летний Вячеслав Зинченко менял одежду, маршруты и места жительства.

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Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона 25 июля. По словам руководителя МВД, полиция отследила передвижение подозреваемого по Львову.

Было зафиксировано, как он переодевался, менял маршруты передвижения и места жительства.

По словам Клименко, доказательная база для дальнейшего предъявления обвинений полностью собрана.

Меру пресечения задержанному выберут сегодня-завтра.

"Например, такую панамку, которая на нем была (в момент убийства. – Ред.), он приобрел еще в мае 2024 года… Поэтому он готовился как минимум два месяца до совершения преступления. И, возможно, к другим преступлениям, но это уже покажет следствие во время проведения ответных действий", – рассказал глава МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Клименко доложил ему о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Фарион. Им оказался парень 2006 года рождения, игравший за футбольный клуб "МДЮСШ U-19".

По словам Клименко, подозреваемый тщательно готовился к преступлению, в том числе арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Его задержали в Днепре спустя несколько дней после убийства. Есть достаточно доказательств полагать, что именно задержанный стрелял в Фарион; правоохранители проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 га леса, в поиске помогли смарткамеры видеонаблюдения, рассказал министр.

В то же время, следствие склоняется к мнению, что Зинченко был лишь исполнителем.

Соседи и знакомые Зинченко положительно отзываются о нем, называя порядочным, и не верят, что он мог совершить убийство. Парень жил с мамой, его отец на фронте. В то же время СМИ узнали о связи подозреваемого с российской неонацистской группировкой NS/WP.

В Ирину Фарион стреляли из пистолета Макарова вечером 19 июля, во Львове, когда она находилась возле своего дома на Масарика. В 23:20 она скончалась в реанимации.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный мужчина. Каждый день он сидел на скамейке под ее домом.

Клименко заявлял, что среди версий убийства – общественная и политическая деятельность Фарион, а также личная неприязнь. Также не исключалось, что убийство могло быть спланировано по заказу РФ.

По словам Владимира Зеленского, отрабатывались все доступные камеры наблюдения, полиция опрашивала свидетелей и обследовала территорию нескольких районов.

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