Мать подозреваемого в убийстве Фарион заверила, что не узнала его на фото

Мать подозреваемого в убийстве нардепа 7 созыва и известного языковеда Ирины Фарион заявила, что не узнала своего сына на фото с панамой и очками. Елена Зинченко уверяет, что пристально всматривалась в первое распространенное полицией фото околачивавшегося, по словам соседей, возле дома языковеда подозрительного молодого человека, по словам соседей – и уверена, что на фотографии не Вячеслав.

Видео дня

Также женщина обратила внимание на свидетельские показания относительно вероятного роста вероятного убийцы и на то, что, по словам очевидцев, молодого человека в странном наряде вблизи дома Фарион видели якобы дольше, чем ее сын, по ее словам, находился во Львове. Свои аргументы Елена Зинченко изложила в разговоре с Informator.ua.

Журналистка издания поинтересовалась у матери подозреваемого Вячеслава Зинченко, узнала ли та своего сына на фото с молодым человеком в панаме и очках. Собеседница ответила, что не верит в причастность сына к убийству не только из-за фото.

"Сначала так присматривалась. А потом просто послушала свидетелей, что там выступали. Они говорили о 2-3 неделях (столько, по словам свидетелей, подозрительный парень появлялся вблизи дома, где жила Фарион. – Ред.). Это первое, о чем я подумала, что не может такого быть. Ну, это я уже потом анализировала. И когда говорили, что рост 170-180 см, а я знаю, что мой сын почти под 190 см. Где-то метр восемьдесят пять. То есть это тоже не о моем сыне говорили. И тоже говорили о промежутке в 10 см. То есть знаете, это такой разбег большой, но все равно не попадало... И я была уверена, что это не он", – отметила Елена Зинченко.

Она добавила, что после того, как в полиции показали первое фото подозреваемого, звонила сыну – но не потому, что подозревала, что он может быть причастен к преступлению, а потому, что считала, что он может привлечь внимание правоохранителей из-за возраста.

"Когда он ехал назад, а ведь я также новости смотрела, что уже введен план-перехват. И я ему звонила. Переживала, потому что понимала, что там могут всех ребят задерживать таких молодых", – рассказала женщина.

Елена Зинченко также уверяет, что никогда не слышала от сына ни слова о Фарион, а о бескомпромиссной позиции языковеда в вопросе украинского языка и его резких выражениях вообще узнала после убийства. По словам женщины, языковой вопрос в их семье не стоял никогда, ее сын владеет государственным в совершенстве – и помогал матери преодолеть языковой барьер, исправляя ошибки, которые она допускала в общении на украинском языке.

"Он хотел стать военным. В марте он закончил курсы на оператора БПЛА, то есть хотел и дальше идти в штат. Мой муж тоже воюет. И он тоже хотел идти на войну. Он поддерживал военных и сам искал, куда ему пойти. Но мой муж и некоторые знакомые его отказывали. Ему только исполнилось 18, а он уже... хотел добровольцем идти. И он сказал, что после поездки во Львов решит, пойдет ли он добровольцем, не пойдет ли", – добавила Елена Зинченко.

Напомним, 19 июля стало известно, что неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски стрелка.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер вблизи места преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном мужчине, который следил за языковедом: молодого человека в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец парня защищает Украину на фронте, сам он изъявлял желание отправиться на фронт и был подписан на ряд ультраправых сообществ.

В ходе брифинга 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что, прибыв во Львов, подозреваемый арендовал три квартиры.

К совершению преступления Зинченко, по данным правоохранителей, готовился в течение двух месяцев. Он покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он отправил себе эти вещи по почте во Львов.

Подозреваемый в совершении убийства прокладывал пути ухода, менял одежду и манеру ходьбы. Во время разведки и подготовки к преступлению он обследовал и изучал близлежащую территорию дома, где проживала Ирина Фарион. Парень ждал близ ее дома по несколько часов, не сходя с места.

В день покушения он ждал Фарион более 2 часов – и выстрелил, когда женщина спустилась с чемоданом и ждала такси.

В телефоне подозреваемого обнаружили поисковые запросы по поводу покупки оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Ирины Фарион.

Стрелял Зинченко из переработанного оружия, а также оставил прощальную записку на случай раскрытия, которую не успел отправить.

По данным следствия, кроме Фарион, подозреваемый интересовался и другими публичными деятелями и политиками, в частности пророссийскими. После возвращения в Днепр он начал собирать информацию, вероятно, готовясь к новому преступлению.

Среди интересовавшихся Зинченко в полиции назвали нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. На Фарион же он остановил выбор, считают правоохранители, потому что она была самой беззащитной из всех "кандидатов" на убийство, определенных молодым человеком.

Накануне, 26 июля, Галицкий суд Львова избрал для Вячеслава Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога: об этом просили представители прокуратуры. Сам подозреваемый по завершении заседания пообщался с журналистами и заявил, что не причастен к убийству Фарион.