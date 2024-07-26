'Дайте мне 15 минут': суд над подозреваемым в убийстве Фарион был перенесен, он сделал первое заявление. Фото и видео

Суд во Львове 26 июля избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Верховной Рады Украины 7 созыва, известному языковеду Ирины Фарион. 18-летний днепрянин Вячеслав Зинченко по решению суда останется под стражей.

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Об этом стало известно из прямой трансляции из зала суда. Подозреваемый пообещал после заседания ответить на вопросы СМИ.

Меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, назначат в Галицком районном суде Львова.

Прокуроры настаивают на определении ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По состоянию на 13.20 Зинченко доставили в суд.

Еще до начала заседания, когда подозреваемого завели в зал суда, он пообещал ответить на вопросы СМИ.

"После суда дайте мне 15 минут – и я готов разговаривать со всеми журналистами", – сказал Зинченко.

Также на трансляцию попал драматический момент: дочь Фарион София Особа в зале суда столкнулась лицом к лицу с подозреваемым в убийстве ее матери.

"Подлец последний. Ты будешь гореть в аду. Ты сдохнешь в тюрьме. Мы сделаем все", – сказала Особа, подойдя к подозреваемому.

Тот в это время продолжал хранить молчание и смотрел на женщину, скрестив руки на груди.

София Особа также несколько раз спросила подозреваемого, за что тот убил ее мать, однако он ей не ответил.

Зато камеры зафиксировали единственную реакцию Зинченко на дочь Фарион: он показал ей язык, не двусмысленно демонстрируя: в содеянном подозреваемый не раскаивается.

Заседание началось около 13:40, однако практически сразу был объявлен перерыв до 16:00: к тому времени в здание суда должен прибыть частный адвокат подозреваемого, которого наняла его семья.

Еще до начала заседания, когда подозреваемого завели в зал суда, он пообещал ответить на вопросы СМИ.

"После суда дайте мне 15 минут – и я готов разговаривать со всеми журналистами", – сказал Зинченко.

Ранее в этот же день Зинченко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. А руководство МВД провело брифинг, в ходе которого были раскрыты подробности о ходе и результатах расследования.

Напомним, 19 июля стало известно, что неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски нападающего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер в райне места преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном мужчине, который следил за языковедом: молодого человека в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля убитую нардепа 7 созыва похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец парня защищает Украину на фронте, сам же он изъявлял желание также отправиться на фронт и был подписан на ряд ультраправых сообществ.

В ходе брифинга 26 июля министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что прибыв во Львов, подозреваемый арендовал три квартиры.

К совершению преступления Зинченко готовился в течение двух месяцев. Он покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он послал себе эти вещи по почте во Львов.

Подозреваемый в совершении убийства прокладывал пути ухода, менял одежду и манеру ходьбы. Во время разведки и подготовки к преступлению он обследовал и изучал близлежащую территорию дома, где проживала Ирина Фарион. Парень ждал вблизи ее дома по несколько часов, не сходя с места.

В день покушения он ждал Фарион более 2 часов – и выстрелил, когда женщина спустилась с чемоданом и ждала такси.

В телефоне подозреваемого обнаружили поисковые запросы по поводу покупки оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Ирины Фарион.

Стрелял Зинченко из переделанного оружия, а также оставил "прощальную записку" на случай раскрытия, которую не успел отправить.

По данным следствия, кроме Фарион, подозреваемый интересовался и другими публичными деятелями и политиками, в том числе пророссийскими. После возвращения в Днепр он начал собирать информацию, вероятно, готовясь к новому преступлению.

Среди тех, кем интересовался Зинченко, в полиции назвали нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. На Фарион же выбор он остановил, считают правоохранители, потому что она была самой беззащитной из всех "кандидатов" на убийство, определенных молодым человеком.