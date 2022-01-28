Закрыли в кабинете и выпустили под угрозой самоубийства: экс-военная части из Днепра рассказала о пытках в Нацгвардии

Бывшая военнослужащая Елена Липовенко рассказала об издевательствах и травле в Национальной гвардии Украины. Она служила в 2018-2019 годах в военной части 3021 в Днепре, там же, где и Артемий Рябчук, застреливший 27 января пятерых сослуживцев.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 28 января, Липовенко рассказала, что когда заболела, ей не оказывали помощь, заставляли одевать 18-килограммовый бронежилет. Кроме того, командиры якобы закрыли девушку в кабинете и смеялись над ней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда во время службы я потеряла сознание, командиры меня закрыли в своих кабинетах и смеялись надо мной. Тогда я сказала, что сделаю с собой что-то, если мне не окажут помощь, что я здесь умру", – рассказала Липовенко.

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Она отметила, что у нее была температура 38-39 градусов, которая держалась долгое время, затем последовало внутреннее кровотечение. Несмотря на это, Елену якобы заставляли выходить на службу, одевали все обмундирование.

По словам Липовенко, ее отправили в гинекологическое отделение, хотя у нее было онемение лица и левой руки. Так же, как она отметила, относились и к другим солдатам. Одному даже запретили лечиться при температуре 39 градусов, в результате чего ему пришлось делать операцию.

"В этой воинской части были и пытки, и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто умнее, образованнее, кто не курит, не употребляет алкоголь, кто хочет добиться справедливости и добросовестно выполняет свои обязанности", – рассказала бывшая военнослужащая.

Она считает, что причина такого отношения в том, что солдаты не знают своих прав.

В то же время ведущий программы Савик Шустер добавил, что, по информации от его источников, в течение 2018-2019 годов в воинской части 3021 было зафиксировано два случая самоубийства, а с октября 2021 года два человека пытались покончить с собой, один выбросился из окна, а еще один пытался порезать вены. Еще пять человек самовольно покинули часть.

OBOZREVATEL тоже пообщался с Еленой Липовенко. Она рассказала и о других резонансных подробностях ее военной службы. Интервью будет опубликовано 29 января.

Ранее в командовании Нацгвардии подтвердили факт драки между двумя солдатами подразделения, где служил Артемий Рябчук. Об инциденте сам Рябчук сообщал командиру своего взвода, а перед этим вмешался в конфликт военнослужащих, чтобы разнять их.

Ранее о драке между солдатами сообщал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он отметил, что тогда Рябчук якобы остановил драку и доложил о ней командирам, после чего сослуживцы якобы начали его "травить ". По информации экс-нардепа, отношение к Рябчуку со стороны сослуживцев испортилось.

Со своей стороны солдаты воинской части, где произошло массовое убийство, якобы обвинили командование в ряде преступлений. Среди них якобы и доведение до самоубийства. Командиры якобы систематически угнетали "неугодных" и приказывали начальникам младшего звена настраивать коллектив против таких солдат.

Напомним:

трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте , еще пятеро получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Артемия Рябчука задержали в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Установлено, что Артемий Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года, из Измаильского района Одесской области. Погибшие – преимущественно его ровесники. Погибшая женщина работала на проходной завода.

В суде Рябчук признал свою вину в совершении преступления. Он также раскаялся и попросил отправить его в СИЗО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летняя Жанна Шарова, тяжело раненная солдатом Артемием Рябчуком в Днепре, перенесла вторую операцию. Однако девушка нуждается еще в третьем вмешательстве.