Жанне Шаровой нужна третья операция: мать рассказала о состоянии раненой солдатом в Днепре дочери

22-летняя Жанна Шарова, тяжело раненная солдатом Артемием Рябчуком в Днепре, перенесла вторую операцию. Однако девушка нуждается еще в третьем вмешательстве.

Об этом рассказала изданию Newsroom ее мать Неля Шарова. По словам женщины, врачи ненадолго пустили ее в палату к дочери.

"Жанна чувствует себя не очень хорошо. Слабая. Впереди у нее еще одна операция. Какая – не знаю. Сейчас буду идти к доктору, спрашивать. Мне очень тяжело морально, физически тоже. Я мало что понимаю пока", – сказала мать Жанны.

Семья Шаровых родом из села Дубовые Гряды Сахновщинского района, но их дочь постоянно проживала в Днепре. Очень любит службу в Национальной гвардии Украины.

Видео дня

"Жанна всегда стремилась выучиться на правоохранителя, чтобы защищать Украину и людей. Она активно занимается дзюдо, это ее основной вид спорта. Каждый день уходила на службу с удовольствием и радостью", – отметила Неля Шарова.

О дне, когда случилась трагедия, она пока не может говорить, сразу плачет.

О девушке также рассказал заместитель главы Сахновщинской общины Александр Коба.

"Это хорошая семья, я знаю Жанну. В 2016 году она закончила местную школу, поступила в Днепропетровский университет внутренних дел, а затем пошла служить в Национальную гвардию. Мы шокированы случившимся. Мы собрали кое-какие средства от общины и отправили маме Жанны", – поделился он с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагическое событие произошло 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пятеро получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Артемий Рябчук был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь со стражами порядка. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

Установлено, что Рябчук – военнослужащий Нацгвардии, 2001 года рождения, из Измаильского района Одесской области. Погибшие – преимущественно его ровесники. Погибшая женщина работала контролером на КПП завода.

Что известно о погибших – читайте в нашем материале.