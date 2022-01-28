Мне искренне жаль: расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук признал свою вину. Видео
Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину в совершении преступления. Он также раскаялся и попросил отправить его в СИЗО.
Такое заявление он сделал на суде, который избирает солдату меру пресечения. Об этом пишет "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.
Нацгвардеец попросил суд не отправлять его на гауптвахту, а в следственный изолятор.
Адвокат подозреваемого добавил, что тот "не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".
Как сообщал OBOZREVATEL :
27 января в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пять человек погибли, столько же ранены и сейчас находятся в больнице.
Рябчук был задержан полицией всего через несколько часов после ЧП в Подгородном, что вблизи Днепра. Сопротивления он не оказывал. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).
В сети появились несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление.
Также позднее стали известны подробности о погибших.
В свою очередь солдаты, которые ранее служили в этой части, обвинили командование в доведении некоторых военнослужащих до самоубийства.
28 января ГБР провело обыски в воинской части, где служил Рябчук.