Мне искренне жаль: расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук признал свою вину. Видео

Юрий Сергиенко
Расследования
2 минуты
34,2 т.
Мне искренне жаль: расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук признал свою вину. Видео

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину в совершении преступления. Он также раскаялся и попросил отправить его в СИЗО.

Такое заявление он сделал на суде, который избирает солдату меру пресечения. Об этом пишет "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне искренне жаль тех людей которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время (убийства сослуживцев)", – сказал Рябчук.

Рябчук выступил на суде.
Видео дня

Нацгвардеец попросил суд не отправлять его на гауптвахту, а в следственный изолятор.

Адвокат подозреваемого добавил, что тот "не хочет возвращаться туда, где над ним издевались".

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Рябчук был задержан полицией всего через несколько часов после ЧП в Подгородном, что вблизи Днепра. Сопротивления он не оказывал. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 115 (Умышленное убийство), 408 (Дезертирство) и 410 (Хищение оружия и боеприпасов).

  • В сети появились несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление.

  • Также позднее стали известны подробности о погибших.

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаДнепрСолдат расстрелял сослуживцев в ДнепреНациональная гвардияАртемий Рябчук