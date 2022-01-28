В Нацгвардии подтвердили факт драки в воинской части, которая могла стать причиной стрельбы в Днепре

В командовании Национальной гвардии подтвердили факт драки между двумя солдатами подразделения, где Артемий Рябчук 27 января расстрелял пятерых человек. Она случилась три недели назад.

Как на брифинге отметил командующий Нацгвардией Николай Балан, подавший в отставку из-за стрельбы на "Южмаше", об инциденте сам Рябчук сообщал командиру своего взвода, передает "Укринформ".

Балан подтвердил, что подозреваемый тогда вмешался в конфликт военнослужащих, чтобы разнять их.

"Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который ныне задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", – сказал он.

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В то же время, по его словам, солдаты, опрошенные уже после инцидента, отрицали факты буллинга в отношении Рябчука. К тому же они не давали свидетельств о так называемой "дедовщине" в подразделении.

"С глазу на глаз разговаривали, в частности, с солдатами, которые только что прибыли и приняли присягу, но и они никаких заявлений о ненадлежащих отношениях не делали", – сказал Балан. Он добавил, что следов издевательства или избиения солдат в ежедневных медицинских осмотрах зафиксировано не было.

Кроме того, психолог полка, которая общалась с Рябчуком перед его заступлением на службу, по словам Балана, никаких оговорок не сделала.

В то же время заместитель главы Министерства внутренних дел Евгений Енин отметил, что сослуживцы отзывались о Рябчуке положительно. По их словам, он был активным и ни с кем не имел конфликтов.

Напомним: ранее нардеп Юлия Яцик заявила, что в подразделении воинской части, где служил Рябчук, один из солдат был избит настолько, что впоследствии он скончался от травм внутренних органов. Яцик подтвердила, что на сегодняшний день следствие как одну из версий относительно стрельбы Артемия Рябчука рассматривает его травлю среди сослуживцев.

Ранее о драке между солдатами сообщал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Однако, по его словам, она произошла еще несколько месяцев назад. Политик отметил, что тогда Рябчук якобы остановил драку и доложил о ней командирам, после чего сослуживцы якобы начали его "травить". По информации экс-нардепа, отношение к Рябчуку со стороны сослуживцев испортилось. Также он уточнил, что это длилось в течение двух месяцев.

В то же время глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк заявил, что солдаты воинской части, где произошло массовое убийство, обвинили командование в ряде преступлений. Среди них якобы и доведение до самоубийства. Командиры якобы систематически подавляли "неугодных" и приказывали начальникам младшего звена настраивать коллектив против таких солдат.

Напомним:

трагедия произошла 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии открыл огонь из автоматического оружия.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте , еще пятеро получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления.

Артемия Рябчук был задержан в городе Подгородное. Оказалось, что он сам вышел на связь с правоохранителями. В сети появилось несколько видео, в том числе с рассказом Рябчука о том, как он совершил преступление. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.