Во Львове началось апелляционное заседание по делу об убийстве Фарион: что известно

Во Львове апелляционный суд начал заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Арестованный 18-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко подал жалобу на решение суда первой инстанции.

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Адвокат подсудимого заявил, что его клиента необходимо отпустили из-под стражи. Трансляция судебного заседания ведется в YouTube.

Стоит отметить, что Зинченко не привезли в зал заседаний. Подсудимый принимает участие в заседании по видеосвязи. Сторона защиты заявила в суде, что подозреваемый не похож на человека с камер видеонаблюдения, которыми располагает следствие.

Кроме того адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что следует пересмотреть имеющиеся доказательства. По его словам, Зинченко должен быть освобожден из-под стражи. Защита просит сменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Напомним, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступления. По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, киллер действовал почти профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски нападавшего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер на месте преступления были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за ней. Его в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец молодого человека защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко допустила, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

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