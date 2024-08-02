В лесу близ Львова нашли дом, которым мог пользоваться убийца Фарион: новые детали дела

В лесу близ Львова нашли дом, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Вещи, изъятые полицией из этого дома, арестованы.

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Соответствующее решение принял следователь судья Галицкого районного суда Львова. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда.

21 июля, исследуя пути подхода и ухода от места убийства, правоохранители обнаружили дачный домик в лесной местности в урочище Голоско Шевченковского района Львова. Полиция предполагала, что внутри могут быть вещи, которыми воспользовался нападающий. В доме они обнаружили:

пластиковая посуда

матрас

две подушки и покрывало

пепельницу с четырьмя окурками

пачку из-под сигарет "Mark"

картонную коробку со свечой, фольгой, двумя пластиковыми стаканами и фрагментом бумаги

серое покрывало

наволочку из под подушки

простыню золотого цвета

Домик расположен на участках огородного общества "Малые Голоски".

Напомним, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступления. По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, киллер действовал почти профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски нападающего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер с поличным были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за языковедом: его в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец молодого человека защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко допустила, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

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