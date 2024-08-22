Полицейские обнаружили пистолет с патронами во время обыска по делу об убийстве Фарион: новые подробности

В ходе обыска, проведенного 14 августа в рамках расследования убийства профессора и языковеда Ирины Фарион, полиция обнаружила пистолет ФОРТ и много боеприпасов. Расследование дела продолжается, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.

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Информация об обыске содержится в материалах суда. Обыск производился в квартире, но точный адрес и владелец жилья не указываются в официальных документах.

Среди изъятых предметов:

мобильные телефоны IPHONE 11 и IPHONE 7 с сим-картами;

планшет Lenovo;

пистолет ФОРТ 12-Р с магазином на 12 патронов калибра 9 мм;

138 патронов калибра 9 мм;

инструменты, в частности наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркули;

4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол;

2 книжечки, 1 пара красных перчаток, 3 резиновых шарика, две коробки марки Sara и коробки от мобильных телефонов.

19 августа Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте изъятого имущества. Кроме того, суд обязал следователей вернуть 1900 долларов США, 100 евро, а также банковские карты, также изъятые во время обыска.

Напомним, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион могли тщательно готовить к совершению преступления. По мнению эксперта-криминалиста Юрия Ирхина, киллер действовал почти профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июля неизвестный стрелял во Львове в Фарион, пуля попала женщине в голову. Языковед через несколько часов скончалась в больнице, а правоохранители начали поиски нападающего.

На следующий день после убийства стало известно, что большинство камер с поличным были выключены из-за отключения электроэнергии, что осложнило работу следователей. Между тем соседи Фарион рассказали о подозрительном парне, который следил за языковедом: его в закрытой одежде, больших очках и шляпе неоднократно видели вблизи дома, где жила женщина.

21 июля жертву покушения похоронили. Проститься с Ириной Фарион во Львове пришли тысячи человек.

25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался Вячеслав Зинченко. Отец молодого человека защищает Украину на фронте, а сам подозреваемый был подписан на ряд ультраправых сообществ.

Мать 18-летнего Вячеслава Зинченко допустила, что ее сын мог быть просто соучастником преступления. По ее словам, у него не было мотивов и опыта стрельбы.

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