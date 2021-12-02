"Очень непростые люди": бизнесмен рассказал о родителях подростка-виновника ДТП в Харькове

Марина Лисничук
Расследования
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'Очень непростые люди': бизнесмен рассказал о родителях подростка-виновника ДТП в Харькове

В Харькове общественность уже не сомневается, что 16-летний виновник смертельного ДТП на улице Одесской Николай Харьковский понесет наказание за содеянное. При этом надеются, что к ответственности привлекут и его родителей, которые являются "очень непростыми людьми".

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал харьковский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов. Он выразил убеждение, что "порешать" и "договориться" в этой ситуации родным подростка не удастся.

"Зло должно быть наказано… Мы все знаем про папу и маму. Это очень непростые люди. Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", – отметил бизнесмен.

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По его словам, именно поэтому простые харьковчане, активисты и правозащитники указывали на вероятность того, что парень-виновник смертельного ДТП уйдет от правосудия.

Николай Харьковский и его родители – Марина Дегтярь и Михаил Харьковский

Ныне же, считает Сапронов, он абсолютно уверен, что подросток получит реальный срок. Он указал, что опасность была связана с так называемой амнистией в честь 30-летия Независимости Украины, под которую Харьковский мог попасть как несовершеннолетний.

"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон, это на контроле не только у наших харьковских депутатов, а и у главы правоохранительного комитета", – заверил меценат.

В то же время добавил, что добиться в этой ситуации нужно еще одного – привлечения к ответственности родителей парня. Поскольку подобного в Украине еще не было, хотят создать "этот прецедент в Харькове".

"Думаю, что привлекут. Вряд ли посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", – поделился мнением Сапронов.

Сапронов выразил надежду, что родителей Харьковского тоже привлекут к ответственности по делу о смертельном ДТП

Отметим: известно, что отец подростка Михаил Харьковский работает мясником на Центральном рынке Харькова. А мать Марина Дегтярь еще до трагедии уехала в Германию на заработки, по возвращению в комментариях СМИ о работе и чем занималась ранее, не уточняла, назвала себя домохозяйкой. С мужем они живут отдельно, но детей воспитывают вместе – помимо Николая, у них есть еще двое младших сыновей.

Что известно о смертельном ДТП

Авария произошла вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

Карта ДТП на улице Одесской в Харькове

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей: Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, которые получили тяжелые травмы и попали в реанимацию.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах Харьковский хвастался, что разогнал его до 200 км/ч.

Со временем потерпевшая Елизавета Дусик пожаловалась на угрозы из-за свидетельств по делу о ДТП. А сестра одного из пострадавших парней заявила, что у ее семьи нет претензий и обиды к подростку-виновнику происшествия.

Что угрожает "мажору"

По делу о смертельной аварии в Харькове возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Игорь Носов погиб в этом ДТП

28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Адвокаты опасались, что несовершеннолетний виновник резонансной аварии избежит наказания, если к ней не будет приковано внимание СМИ. К тому же подросток, даже после решения суда, отказывался сдать кровь на анализ.

Молекулярно-генетическая экспертиза, что за рулем Infiniti в момент ДТП был именно Харьковский. Лишь 19 ноября, во время допроса у следователя, он признал свою вину в совершении смертельной аварии.

Дочь погибшего в резонансном ДТП Игоря Носова Анастасия случившееся назвала убийством. Также она заявила, что не верит в искренность извинений "мажора".

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