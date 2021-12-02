'Очень непростые люди': бизнесмен рассказал о родителях подростка-виновника ДТП в Харькове

В Харькове общественность уже не сомневается, что 16-летний виновник смертельного ДТП на улице Одесской Николай Харьковский понесет наказание за содеянное. При этом надеются, что к ответственности привлекут и его родителей, которые являются "очень непростыми людьми".

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал харьковский бизнесмен и меценат Юрий Сапронов. Он выразил убеждение, что "порешать" и "договориться" в этой ситуации родным подростка не удастся.

"Зло должно быть наказано… Мы все знаем про папу и маму. Это очень непростые люди. Не всякий мясник центрального рынка мог зайти к покойному Геннадию Кернесу. А мама… Это много лет коллекторская фирма. Вы знаете, что такое выбивание долгов. Это значит, что всех силовиков хорошо знает много лет", – отметил бизнесмен.

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По его словам, именно поэтому простые харьковчане, активисты и правозащитники указывали на вероятность того, что парень-виновник смертельного ДТП уйдет от правосудия.

Ныне же, считает Сапронов, он абсолютно уверен, что подросток получит реальный срок. Он указал, что опасность была связана с так называемой амнистией в честь 30-летия Независимости Украины, под которую Харьковский мог попасть как несовершеннолетний.

"Но уже нардепы навели резкость, зал точно поддержит поправку в закон, это на контроле не только у наших харьковских депутатов, а и у главы правоохранительного комитета", – заверил меценат.

В то же время добавил, что добиться в этой ситуации нужно еще одного – привлечения к ответственности родителей парня. Поскольку подобного в Украине еще не было, хотят создать "этот прецедент в Харькове".

"Думаю, что привлекут. Вряд ли посадят, но условный срок и огласку точно получат. И другие мамы с папами начнут думать, может быть", – поделился мнением Сапронов.

Отметим: известно, что отец подростка Михаил Харьковский работает мясником на Центральном рынке Харькова. А мать Марина Дегтярь еще до трагедии уехала в Германию на заработки, по возвращению в комментариях СМИ о работе и чем занималась ранее, не уточняла, назвала себя домохозяйкой. С мужем они живут отдельно, но детей воспитывают вместе – помимо Николая, у них есть еще двое младших сыновей.

Авария произошла вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей: Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, которые получили тяжелые травмы и попали в реанимацию.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах Харьковский хвастался, что разогнал его до 200 км/ч.

Со временем потерпевшая Елизавета Дусик пожаловалась на угрозы из-за свидетельств по делу о ДТП. А сестра одного из пострадавших парней заявила, что у ее семьи нет претензий и обиды к подростку-виновнику происшествия.

По делу о смертельной аварии в Харькове возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Адвокаты опасались, что несовершеннолетний виновник резонансной аварии избежит наказания, если к ней не будет приковано внимание СМИ. К тому же подросток, даже после решения суда, отказывался сдать кровь на анализ.

Молекулярно-генетическая экспертиза, что за рулем Infiniti в момент ДТП был именно Харьковский. Лишь 19 ноября, во время допроса у следователя, он признал свою вину в совершении смертельной аварии.

Дочь погибшего в резонансном ДТП Игоря Носова Анастасия случившееся назвала убийством. Также она заявила, что не верит в искренность извинений "мажора".

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