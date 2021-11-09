16-летний виновник ДТП в Харькове отказался сдать кровь на анализ даже после решения суда

16-летний Николай Харьковский, подозреваемый в совершении смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове, отказался сдать анализ крови. Он необходим для того, чтобы определить возможное содержание в лимфе посторонних веществ.

Результаты анализов могут сказаться на определении уголовной статьи и как следствие на наказании. Как отметил Игорь Черняк – адвокат потерпевших, несмотря на решение суда о принудительном анализе, Харьковский отказался его сдавать, передает "Укринформ".

Представитель потерпевшей стороны подчеркнул: такой шаг фигуранта смертельного ДТП подтверждает его отказ от сотрудничества со следствием по этому делу. Как подчеркнул Черняк, это также является и "отказом от раскаяния".

Видео дня

"Факт может быть расценен как умышленное неисполнение решения суда", – сказал адвокат, добавив, что в нашем государстве не существует механизма, который бы позволял делать анализ крови принудительным, даже несмотря на наличие судебного решения.

В то же время Дмитрий Чубенко – спикер Харьковской областной прокуратуры, в комментарии изданию сообщил, что образцы мочи, ранее отобранные у 16-летнего подростка, показали, что он не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним: еще 5 ноября Киевский районный суд Харькова обязал Николая Харьковского сдать кровь на анализ. Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем, пояснил, что это необходимо для сравнения наряду с другими специальными экспертизами, которые уже назначены по ходатайству стороны обвинения.

По его словам, в крови могут содержаться остатки других веществ, из-за чего квалификация статьи может измениться.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове:

авария произошла 26 октября – Infiniti , двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский. Он 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей – Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

Как сообщал OBOZREVATEL: