Вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, двое человек погибли, еще двое получили серьезные травмы.

Об этом сообщила пресс-служба харьковской полиции в Telegram. На место прибыли три кареты скорой помощи, медики госпитализировали пострадавших (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что произошло

На обнародованных в сети кадрах видно, как автомобиль Infiniti и на огромной скорости на красный сигнал светофора несется в сторону аэропорта. В это время на свой зеленый сигнал светофора перекресток пересекают другие авто, в один из них – Chevrolet Aveo – влетает авто.

Видео дня

В результате удара обе машины пролетели несколько десятков метров, сбивая на своем пути дорожные знаки, пока не остановились на обочине.

По предварительным данным Telegram-канала "Х***й Харьков", водитель Infiniti несовершеннолетний – 2005 года рождения.

Бригада спасателей применила специальные средства, чтобы достать тело погибшего водителя из раскуроченного автомобиля Chevrolet. По предварительной информации им оказалась супруга бывшего депутата Харьковского горсовета Ивана Ракича – Наталья. У нее осталось двое малолетних детей.

Еще один пострадавший пассажир, который находился в машине виновника, скончался в больнице.

Что грозит виновнику ДТП

Учитывая предварительную информацию о количестве пострадавших и погибшему уголовное производство могут открыть по части 3 статьи 286 УКУ. Виновному грозит лишение свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Об этом OBOZREVATEL рассказал собеседник из правоохранительных органов.

Если же виновник аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то тогда скорее всего, уголовное производство может быть открыто по статье 286-1 УКУ. Лишение свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Уточним, что в случае, если виновником ДТП является несовершеннолетний, то к ответственности, в том числе, могут привлечь его родителей (часть 2 статьи 137 УКУ). За это грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Статистика ДТП в Украине

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины за первые девять месяцев в стране произошло 137 286 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 – понадобилась медицинская помощь.

Добавим, что в результате превышения скорости в стране с января по октябрь произошло 1645 автопроисшествий, которые стали причиной смерти 106 граждан, а еще 515 – были травмированы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Осторожно, видео 18+

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Тернопольщине в ДТП погибла 24-летняя девушка и 30-летний мужчина.