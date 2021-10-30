Сестра пострадавшего в ДТП в Харькове: Коля – ребенок, который хотел быть крутым

Сестра одного из пострадавших в ДТП на Одесской в Харькове Мария Кожокина сообщила, что у ее семьи нет претензий и обид на 16-летнего виновника аварии Николая Харьковского. Именно он был за рулем Infinity, которая столкнулась с Chevrolet, в результате чего один человек погиб, а трое получили серьезные травмы.

В Instagram-stories девушка написала, что ее брат уже пришел в себя, но "ничего не помнит, как и что было". У парня тяжелая травма головы.

При этом к Харьковскому, который устроил аварию, семья пострадавшего испытывает "только жалость". "Жалко парня, который стал угрозой для общества в 16 лет", – пишет Кожокина. Она отметила, что родители не дали ему правильного воспитания.

"Он еще по большому счету ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми...Такая у него судьба...Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и дорожить каждой минутой своей жизни", – написала Кожокина.

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Сестра пострадавшего добавила, что судить Харьковского за его поступки и решать его дальнейшую судьбу должны правоохранители.

Она также написала, что часть вины есть на всех участниках ДТП, которые были в Infinity: "Мише как и всем участникам мозгами надо было думать с кем общаться, куда ехать и как проводить время".

"Я принесла соболезнования семье погибшего, время не вернуть назад и исправить уже ничего нельзя. Такова судьба этого человека", – резюмировала девушка.

Напомним: согласно приговору суда по делу о стрельбе в супермаркете Николаю Харьковскому было временно запрещено выходить из дома после 22:00. Однако он нарушал данное предписание. За сыном до совершеннолетия должна была наблюдать его мать, однако и это, и другие судебные решения семья оставила без внимания.

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