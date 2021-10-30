Сестра пострадавшего в ДТП в Харькове: Коля – ребенок, который хотел быть крутым
Сестра одного из пострадавших в ДТП на Одесской в Харькове Мария Кожокина сообщила, что у ее семьи нет претензий и обид на 16-летнего виновника аварии Николая Харьковского. Именно он был за рулем Infinity, которая столкнулась с Chevrolet, в результате чего один человек погиб, а трое получили серьезные травмы.
В Instagram-stories девушка написала, что ее брат уже пришел в себя, но "ничего не помнит, как и что было". У парня тяжелая травма головы.
При этом к Харьковскому, который устроил аварию, семья пострадавшего испытывает "только жалость". "Жалко парня, который стал угрозой для общества в 16 лет", – пишет Кожокина. Она отметила, что родители не дали ему правильного воспитания.
"Он еще по большому счету ребенок, который хотел быть крутым и авторитетным перед друзьями и знакомыми...Такая у него судьба...Надеюсь, он осознает свою вину и в будущем будет жить и дорожить каждой минутой своей жизни", – написала Кожокина.
Сестра пострадавшего добавила, что судить Харьковского за его поступки и решать его дальнейшую судьбу должны правоохранители.
Она также написала, что часть вины есть на всех участниках ДТП, которые были в Infinity: "Мише как и всем участникам мозгами надо было думать с кем общаться, куда ехать и как проводить время".
"Я принесла соболезнования семье погибшего, время не вернуть назад и исправить уже ничего нельзя. Такова судьба этого человека", – резюмировала девушка.
Напомним: согласно приговору суда по делу о стрельбе в супермаркете Николаю Харьковскому было временно запрещено выходить из дома после 22:00. Однако он нарушал данное предписание. За сыном до совершеннолетия должна была наблюдать его мать, однако и это, и другие судебные решения семья оставила без внимания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смертельная авария на Одесской произошла вечером во вторник, 26 октября. Infiniti, которой управлял несовершеннолетний водитель, на большой скорости врезалась в Chevrolet.
Виновника ДТП задержали, против него возбудили еще одно уголовное дело – после аварии парень сделал заведомо ложное сообщение об угоне авто.
28 октября Николая Харьковского арестовали на два месяца без права внесения залога. Все подробности – по ссылке.
Ранее из одна из пострадавших пришла в себя и сказала, что именно Николай был за рулем Infinity. Девушка также сообщила, что ей угрожают, ее взяли под охрану.