Виновник может избежать наказания? Адвокат указал на проблему в законодательстве на примере ДТП в Харькове

Есть опасность, что несовершеннолетний виновник резонансного ДТП в Харькове 26 октября избежит наказания, если к нему не будет приковано внимание СМИ. В Украине следует изымать или конфисковывать авто в случае, если ДТП совершил несовершеннолетний водитель.

Ответственность должен нести и владелец транспортного средства. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал адвокат Богдан Кушнир (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"К сожалению, в регионах сплошь и рядом есть так называемые карманные суды, где судья не учитывает никаких аргументов, а лишь поддерживает ту личность, с которой он лично знаком или если есть какая-то коррупционная составляющая", – констатировал он.

Видео дня

"Если общественность будет держать эту ситуацию на контроле, то, как минимум, она завершится так же, как и дело Зайцевой с Дроновым. Лицо получит реальный срок, будет отбывать этот реальный срок и не сможет избежать наказания в связи с какими-либо надуманными обстоятельствами", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что украинское законодательство, определяющее ответственность несовершеннолетних водителей, требует определенных изменений.

"Проблема в нашем законодательстве – очень плохое регулирование ответственности несовершеннолетних за то, что они управляют транспортными средствами. Также очень низкая ответственность самих владельцев таких транспортных средств", – сказал адвокат.

По мнению адвоката, именно поэтому в Украине так часто случаются смертельные ДТП, виновниками которых являются несовершеннолетние водители.

"Мы имеем очень плохую тенденцию. С момента ДТП с Зайцевой, которое также было в Харькове. Недавно мы снова имели ДТП с несовершеннолетним лицом за рулем в Николаеве, сейчас имеем это ДТП, где снова за рулем был несовершеннолетний", – напомнил он.

В этом контексте Кушнир отметил необходимость введения более жестких мер к нарушителям закона. В частности, изъятие авто с возможной последующей конфискацией.

"После того решением суда автомобиль мог бы быть конфискован. Тогда они бы боялись. Потому что потерять дорогой автомобиль, конечно, гораздо страшнее, чем заплатить небольшой штраф в размере 500 или 1000 гривен", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL :