Виновник может избежать наказания? Адвокат указал на проблему в законодательстве на примере ДТП в Харькове
Есть опасность, что несовершеннолетний виновник резонансного ДТП в Харькове 26 октября избежит наказания, если к нему не будет приковано внимание СМИ. В Украине следует изымать или конфисковывать авто в случае, если ДТП совершил несовершеннолетний водитель.
Ответственность должен нести и владелец транспортного средства. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал адвокат Богдан Кушнир (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).
"К сожалению, в регионах сплошь и рядом есть так называемые карманные суды, где судья не учитывает никаких аргументов, а лишь поддерживает ту личность, с которой он лично знаком или если есть какая-то коррупционная составляющая", – констатировал он.
"Если общественность будет держать эту ситуацию на контроле, то, как минимум, она завершится так же, как и дело Зайцевой с Дроновым. Лицо получит реальный срок, будет отбывать этот реальный срок и не сможет избежать наказания в связи с какими-либо надуманными обстоятельствами", – подчеркнул адвокат.
Он отметил, что украинское законодательство, определяющее ответственность несовершеннолетних водителей, требует определенных изменений.
"Проблема в нашем законодательстве – очень плохое регулирование ответственности несовершеннолетних за то, что они управляют транспортными средствами. Также очень низкая ответственность самих владельцев таких транспортных средств", – сказал адвокат.
По мнению адвоката, именно поэтому в Украине так часто случаются смертельные ДТП, виновниками которых являются несовершеннолетние водители.
"Мы имеем очень плохую тенденцию. С момента ДТП с Зайцевой, которое также было в Харькове. Недавно мы снова имели ДТП с несовершеннолетним лицом за рулем в Николаеве, сейчас имеем это ДТП, где снова за рулем был несовершеннолетний", – напомнил он.
В этом контексте Кушнир отметил необходимость введения более жестких мер к нарушителям закона. В частности, изъятие авто с возможной последующей конфискацией.
"После того решением суда автомобиль мог бы быть конфискован. Тогда они бы боялись. Потому что потерять дорогой автомобиль, конечно, гораздо страшнее, чем заплатить небольшой штраф в размере 500 или 1000 гривен", – заявил он.
Как писал OBOZREVATEL :
26 октября в Харькове на улице Одесской произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, управлял автомобилем 16-летний Николай Харьковский.
Подозреваемый был арестован на два месяца без права залога.
Пострадавшая в ДТП Елизавета Дусик пожаловалась на угрозы из-за своих показаний по этому делу. Ей была предоставлена охрана.