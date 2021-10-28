Пострадавшая в ДТП в Харькове заявила, что ей угрожают: девушку взяли под охрану. Фото

Жительница Харькова Елизавета Дусик пожаловалась на угрозы за свидетельства в деле о ДТП с Infiniti в Харькове, которую устроил 16-летний "мажор" Николай Харьковский. Девушка была одной из трех пассажиров его авто, которые после аварии попали в реанимацию.

Из-за этого местные активисты "приставили" охрану к больничной палате 16-летней харьковчанки. О ситуации сообщает Telegram-канал "Харьков 1654" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Елизавета пока является единственным свидетелем в деле о смертельном ДТП, которое произошло два дня назад на улице Одесской. Она пришла в сознание, в отличие от пострадавших – Валерия Карякина и Михаила Баранова.

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По словам несовершеннолетней, ей начали приходить "угрозы физической расправы за ее показания". От кого именно – не уточняется. Известно, что охрану девушке обеспечили активисты "Hunters" и "Нацкорпуса".

Тем временем в сети местные жители пишут, что виновник аварии должно понести справедливое наказание, хотя не исключают, что парень может избежать его. Некоторые обратили внимание на деталь в зале Киевского райсуда Харькова, где подростку избрали меру пресечения, а именно – жест отца сыну.

В самом начале заседания, перед тем как сесть, Михаил Харьковский подождал визуального контакта с сыном, а затем показал однозначный жест, приложив палец к губам. Так мужчина, вероятно, предупредил парня, чтобы тот ничего не говорил в суде.

Отметим: ранее заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что виновник ДТП ничего не говорил на допросе и отказывался сотрудничать со следствием. Со своей стороны обвиняемый подросток на суде заявил, что он не собирался скрываться от следствия и "не делал такого никогда, всегда приходил вовремя", когда его вызывали.

На судебном заседании Николай Харьковский говорил, мол, сожалеет о случившемся. На уточняющие вопросы журналистов, был ли он за рулем автомобиля Infiniti, отвечал: "приношу извинения всем, кто пострадал в этой ситуации".

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 октября 16-летнего водителя автомобиля Infiniti Николая Харьковского отправили под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога. Наказание возможно и его родителям. Подробнее о судебном заседании читайте в материале.