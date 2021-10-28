Гнали под 200 км/час и едва не сбили человека: в сеть слили видео с телефонов пассажиров виновника ДТП в Харькове

Пассажиры Infiniti, совершившего смертельную аварию в Харькове 26 октября, до трагического происшествия снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах 16-летний виновник ДТП Николай Харьковский признался, что разогнал свое элитное авто до 200 км/ч.

Видео хранились на телефонах товарищей несовершеннолетнего, доступ к ним получили представители "Хантерс Харьков". Ролики распространили местные Telegram-каналы. Также появилась запись одной из выходок несовершеннолетнего "мажора" – как он дарил второй пистолет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах видно, что Infiniti под музыку несется по харьковским дорогам, обгоняя на своем пути другие транспортные средства. В том числе на красный сигнал светофоров.

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Не побудило малолетнего водителя остановиться даже на том, что во время такого "развлечения" он едва не сбил человека. Вместо этого парень хвастался друзьям, на какую огромную скорость он разогнал авто.

"Мы ехали где-то 150, а нет, 200 км/ч", – говорит он.

Как известно, Николай Харьковский в соцсетях не раз хвастался, что гонял на красный свет, разбил четыре автомобиля и "решал" проблемы с полицейскими за деньги.

А недавно в сети опубликовали видео, как он дарил другу на день рождения пистолет и предлагал пострелять из него в небо.

Напомним: вечером 26 октября в Харькове авто Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезалось в Chevrolet Aveo, который ехал на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. В результате столкновения автомобили буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще три человека. В частности, пассажирами были Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов. Они получили тяжелые травмы.

В то же время на первых кадрах с места аварии, которые попали в сеть, видно, что сразу после нее Харьковский не оказывал помощь пострадавшим друзьям, а искал свой телефон.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo, в который врезался "мажор" на Infiniti. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей аварии. Токда как отец виновника происшествия решил пойти ва-банк. Несмотря на то, что его сын уже привлекался к административной и уголовной ответственности (и получил условный срок), мужчина отрицал его вину и в тех случаях, и на этот раз.

Стало известно, что после страшного ДТП в Харькове, в результате которого один человек погиб, а трое оказались в реанимации, Николай Харьковский может остаться на свободе. По словам местных жителей, его родители уже делают для этого все возможное. Раньше подросток много раз выходил сухим из воды, чем не раз цинично кичился даже перед случайными знакомыми. Хотя парня задержали, предполагают, что он может быть и амнистирован.

В деле о смертельной аварии в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

28 октября Николаю Харьковскому суд должен избрать меру пресечения. Правоохранители настаивают на содержании под стражей на время расследования. Если вина подростка будет доказана, в соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

При этом депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк обратил внимание на то, что задержанный может быть и амнистирован. Он отметил, что ситуация с 16-летним парнем попадает под проект закона об амнистии к 30-летию Независимости Украины. В настоящее время документ находится на рассмотрении Верховной Рады, однако он может быть принят в скором времени.

Согласно официальным данным патрульной полиции Украины, за первые девять месяцев в стране произошло 137 286 аварий. В результате этих событий погибло 2 225 человек, а еще 22 200 – понадобилась медицинская помощь.

Из-за превышения скорости в стране с января по октябрь зафиксировано 1645 дорожно-транспортных происшествий, повлекших смерть 106 граждан, 515 человек в них были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, место на пересечении проспекта Гагарина и улицы Одесской, где смертельное ДТП совершил 16-летний юноша за рулем Infiniti, харьковчане прозвали проклятым. Вечером 27 октября там же у грузовика во время движения взорвалось колесо.