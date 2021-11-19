16-летний 'мажор' на Infiniti признал свою вину в совершении смертельного ДТП в Харькове

16-летний Николай Харьковский признал вину в совершении смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове. Во время ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.

Подросток признал вину во время допроса у следователя. Это случилось в пятницу, 19 ноября, сообщает юридическая компания "Миллер", представляющая интересы пострадавших в Facebook.

Как говорится в сообщении, уже собраны подтверждения того, что за рулем автомобиля Infiniti в момент аварии находился именно Харьковский.

В частности, выводы экспертизы показали, что следы крови и клеток, обнаруженных на подушках безопасности водителя, на руле и водительском сидении, совпадают с биологическими образцами Харьковского. Кроме того, двое пострадавших, находившихся в Infinity в момент ДТП, подтвердили, что автомобилем управлял именно он (вместе с Харьковским в салоне авто находились еще трое молодых людей: Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов).

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Записи с камер видеонаблюдения и видеозаписи очевидцев, как рассказали юристы, также показали, что автомобилем управлял 16-летний подросток.

"Досудебное расследование продолжается. Качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины на этом этапе может быть исключительно стратегией защиты", – говорится в сообщении.

Что известно о смертельном ДТП в Харькове:

авария произошла 26 октября – Infiniti , двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, которое ехало на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина.

Погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. Его дочь Анастасия Носова обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей происшествия.

За рулем Infiniti был Николай Харьковский. Он 2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру бешеную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах Харьковский признался, что разогнал его до 200 км/ч.

28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

OBOZREVATEL постоянно пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. В ДТП гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять.

Только в октябре 2021 года в стране было зафиксировано 16 599 аварий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

За десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибли 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь. Таковы официальные данные Патрульной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что суд по делу Николая Харьковского может ограничиться семью годами лишения свободы.

Киевский районный суд Харькова принял решение о принудительном извлечении образцов крови подозреваемого для проведения экспертизы.

Следователи опровергли версию о неисправных тормозах у автомобиля Infiniti, на котором совершил ДТП Николай Харьковский. Были опубликованы снимки осмотра транспортного средства.