'Мы будем бороться до конца': дочь Фарион выступила с заявлением после задержания подозреваемого в убийстве матери. Видео

Дочь застреленной во Львове языковеды Ирины Фарион София Особа сделала заявление после задержания подозреваемого в убийстве. Перед брифингом МВД относительно расследования дела она пообещала бороться до конца.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. "Мы будем бороться до конца. Потому что мама говорила, что нужно держаться, бороться и, конечно, мы победим", – сказала она.

По словам Софии Особы, пока у нее нет слов для подозреваемого в убийстве ее матери.

"Мне мама всегда говорила: "Держи свои эмоции". Крик, боль, слезы – ничего не поможет. Что его спросить? Я не знаю, я просто посмотрю на него, а дальше я увижу", – сказала журналистам дочь погибшей языковеда.

Глава МВД Игорь Клименко на брифинге сообщил, что на месте преступления была найдена "спортивная" гильза, не боевая, от "спортивного патрона".

Она находится на экспертизе, сейчас ищут, где эта пуля была приобретена.

По словам Клименко, самым тяжелым для правоохранителей было идентифицировать личность стрелка, поскольку на всех кадрах, куда он попал, большая часть его лица закрыта очками.

При поиске установлено и отработано более 80 схожих лиц, допрошено 900 свидетелей.

Известно, что убийца по два – два с половиной часа сидел на скамейке перед домом Фарион, рассказали на брифинге.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве "Фарион". Им оказался парень 2006 года рождения из Днепра по имени Вячеслав Зинченко, игравший за футбольный клуб "МДЮСШ U-19".

По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемый готовился к преступлению минимум два месяца, в том числе арендовал как минимум три квартиры во Львове. Его задержали в Днепре спустя несколько дней после убийства.

У следствия достаточно доказательств считать, что именно задержанный 18-летний парень стрелял в Фарион; правоохранители проверили каждый уголок по маршруту ухода преступника и обыскали около 100 га леса, в поиске помогли смарткамеры видеонаблюдения, рассказал Клименко.

В то же время, следствие склоняется к мнению, что Зинченко был лишь исполнителем.

Соседи по дому Зинченко положительно отзываются о нем, называя порядочным, и не верят, что он мог совершить убийство. Вячеслав жил с мамой, его отец защищает Украину на фронте и говорит, что его сын также хотел присоединиться к войску. В то же время СМИ узнали о связи подозреваемого с российской неонацистской группировкой NS/WP.

В Фарион стреляли вечером 19 июля во Львове, когда она находилась у ее дома на Масарика. В 23:20 она умерла в реанимации.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный, который ежедневно сидел на скамейке под ее домом.

Клименко заявлял, что среди версий убийства – общественная и политическая деятельность Фарион, а также личная неприязнь. Также не исключалось, что убийство могло быть спланировано по заказу РФ.

По словам Владимира Зеленского, отрабатывались все доступные камеры наблюдения, полиция опрашивала свидетелей и обследовала территорию нескольких районов.

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