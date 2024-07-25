'Хотел присоединиться к войску': отец подозреваемого в убийстве Фарион рассказал о сыне

Украинские журналисты связались с отцом 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Мужчина заверил, что никаких мотивов к преступлению у его сына не было, как и украинофобских взглядов. Более того, он – патриот Украины.

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Об этом рассказали в проекте "Радио Свободы" "Схемы". Отмечается, что контакты отца расследователи получили от источников в правоохранительных органах, но его имя не называют до официального объявления.

Как говорится в материале, мужчина служит и сына давно не видел, но регулярно общался по телефону. О его задержании узнал от жены.

"Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", – рассказал отец задержанного.

Известно, что Вячеслав Зинченко учился в Днепровской гимназии №62, занимался футболом в городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде МДЮСШ U-19.

В то же время журналисты "Телевидения Торонто" выяснили, что Зинченко в Telegram подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там парень оставлял антисемитские и расистские комментарии. Более того, в январе этого года он упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Фарион.

Также журналисты отметили, что комментарии, оставляемые в Telegram-пабликах Зинченко, близки по содержанию к фразам в видео под названием "Манифест украинского автономного революционного расиста".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

– Соседи и знакомые 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра, подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, положительно отзываются о парне и не верят, что он мог совершить подобный поступок. Они называют задержанного порядочным.

– Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве Фарион, задержанный правоохранителями, по меньшей мере два месяца готовился к преступлению. Передвигаясь по Львову, 18-летний Вячеслав Зинченко менял одежду, маршруты и места жительства.

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