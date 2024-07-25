'Порядочный и целеустремленный, отец воюет': соседи и друзья рассказали о подозреваемом в убийстве Фарион

Соседи и знакомые 18-летнего Вячеслава Зинченко из Днепра, подозреваемого в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион, положительно отзываются о парне, не верят, что он мог совершить подобный поступок, и называют задержанного порядочным. А вот журналисты узнали о связи подозреваемого с российской неонацистской группировкой NS/WP.

Видео дня

В частности, в сюжете "Суспільного" житель Днепра Ян рассказал, что знал Зинченко с детства, ходил с ним на спортивные секции. Он выразил убеждение, что тот не виновен в преступлении.

"Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал", – сказал днепрянин.

Также он добавил, что не слышал, что Зинченко в последнее время уезжал из города, хотя их родители общаются.

"Мама общается с его мамой, не было такой информации, что он выезжал куда-то", – говорит он.

Положительно отозвалась о парне и соседке по имени Илона. Она отметила, что семья Зинченко очень образованная и спортивная. Отец – военный, мама – "очень хороший человек".

"Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как повод. Он очень порядочный парень", – отметила женщина.

Между тем "Телевидение Торонто" сообщило, что аккаунт подозреваемого Зинченко в Телеграмм подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там парень оставлял антисемитские и расистские комментарии.

Кроме того, в январе 2024 года Зинченко упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре 25 июля. Президент Владимир Зеленский отметил, что операция по задержанию была крайне сложной. Во время подготовки к преступлению подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове. Следствие считает, что стрелок был только исполнителем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!