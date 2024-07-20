Зеленский: исследуются все версии убийства Фарион, включая ведущую в Россию

Утром 20 июля президент Украины Владимир Зеленский заслушал новые доклады по расследованию убийства украинского языковеда Ирины Фарион. Следствие сейчас исследует все версии, включая ту, которая ведет в Россию.

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В своем Telegram глава государства сообщил, что получил информацию, в частности, от министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Правоохранители отрабатывают камеры наблюдения, опрашивают свидетелей, обследуют территорию нескольких районов.

"Привлечены все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции Украины и СБУ находятся на месте во Львове", – сообщил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным Фарион и поблагодарил всех, кто способствует расследованию.

Напомним, 19 июля в Фарион стрелял неизвестный у ее дома во Львове. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 языковед умерла в больнице, нападающего до сих пор ищут.

Позже медики рассказали, что Фарион к ним привезли в состоянии глубокой мозговой комы и искусственной вентиляции легких. Ей провели операцию по первичной обработке раны головы.

"Была проведена операция и ее даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало", – сказали в больнице.

OBOZ.UA выяснял, какие версии убийства имеет следствие. Среди них – общественная и политическая деятельность языковеда, а также личная неприязнь к ней. При этом правоохранители не исключают, что убийство могло носить заказной характер и было спланировано по заказу страны-террориста России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что накануне нападения Фарион не обращалась в полицию по поводу угроз в свою сторону. Однако в сети также появились сообщения о том, что под домом Ирины Фарион около 2-3 недель постоянно находился молодой человек. Соседи предполагают, что он может быть причастен к преступлению.

– Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич рассказал, что в районе, где проживала языковед и бывшая нардеп Ирина Фарион, которую 19 июля застрелил неизвестный мужчина, было установлено много видеокамер. Однако на момент покушения они не работали из-за отсутствия света.

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