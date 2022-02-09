Была практика – взять на 'долговой крючок': экс-военная рассказала о службе в Днепре, где Рябчук устроил расстрел

Ситуация в военной части 3021 украинской Национальной гвардии, строковик которой Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на "Южмаше", оставляет желать лучшего. К примеру, там была практика брать солдат на "долговой крючок", но они боятся рассказывать детали инцидентов и называть имена причастных.

Об этом в комментарии изданию "Сегодня" рассказала бывшая военнослужащая Елена Липовенко. В упомянутой части она служила до 2019 года.

"Те, кто теперь там служит, боятся что-то говорить. Я общалась с несколькими военнослужащими. Они поддерживают меня в том, что надо рассказывать о случившемся. Ребята боятся давления, а также спрашивают у меня, почему я публично не называю фамилии людей, которые имеют отношение ко многим нарушениям", – отметила Елена, которая до сих пор поддерживает связь с экс-коллегами по службе.

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Девушка указала на практику в воинской части, заключавшейся в подведении военнослужащего на "долговой крючок". По ее словам, солдат одалживал у кого-то деньги, а потом ему начинали "накручивать проценты".

"Считаю, что каждого руководителя и военнослужащего части нужно опросить на полиграфе. Очень хочется, чтобы общество и СМИ не дали утихнуть этому делу",– отметила Липовенко.

После расстрела в Днепре, где Рябчук убил пятерых человек и еще столько же ранил, было начато два уголовных производства, прокуроры ведут расследование по руководству Национальной гвардии. В Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона уточнили, что соответствующие материалы зарегистрировали после того, как о некоторых фактах рассказал задержанный стрелок-срочник.

По словам пресс-секретаря ведомства Яны Стекачевой, задержанных по указанным производствам нет.

"Проводятся следственные действия. Должна быть назначена экспертиза, которая длится около полугода. Поэтому говорить о подозрениях и задержаниях пока рано", – подчеркнула она.

На уточняющий вопрос о проведении экспертизы в прокуратуре ответили, что эксперты будут анализировать действия должностных лиц воинской части 3021.

Кровавый инцидент произошел ночью 27 января на заводе "Южмаш", который находится под охраной нацгвардейцев. 20-летний срочник Артемий Рябчук из автомата расстрелял девять военнослужащих, среди которых была девушка, и одну гражданскую женщину (имена погибших).

Вскоре стрелка задержали в 20 километрах от места совершения преступления. Подробнее о событиях того дня читайте по ссылке.

Подозреваемый в умышленном убийстве, который сперва признался в этом, а затем стал отказываться от озвученных показаний, находится в следственном изоляторе. Ему предстоит пройти стационарную психологическую экспертизу. Вместе с тем, в сети начали сбор средств "в поддержку стрелка". Новый адвокат Рябчука подчеркнул, что о признании срочника потерпевшей стороной по делу о массовом расстреле людей речь не идет. Но некоторые не исключают, что его могут оправдать.

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