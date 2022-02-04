Рябчука хотят оправдать после убийства пятерых человек в Днепре: почему солдат сменил адвокатов и отказался от показаний

У Артемия Рябчука, которого задержали после стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре, когда погибли четверо военнослужащих НГУ и женщина-контролер КПП, появились новые адвокаты. И сразу сенсация: подозреваемый в умышленном убийстве отказался от своих показаний, хотя во время избрания меры пресечения в суде признал свою вину.

О чем это говорит, что в ближайшее время ждет стрелка и чем шокированы родственники погибших и пострадавших – читайте в материале OBOZREVATEL.

О создании инициативной группы по поддержке Артемия Рябчука на своей странице в Facebook заявила Лада Соколова. Она и Дмитрий Павличенко участвуют в этом как правозащитники, а вот новыми адвокатами "днепровского стрелка" стали Тамила Ульянова и Денис Гордеев. Причем последний сам более четырех лет провел за решеткой по подозрению в убийстве сотрудника СБУ Виктора Мандзика, а вышел на свободу в 2019 году.

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До сих нет ответа на вопрос, что же тогда произошло на Донбассе. По версии следствия, в Мандзика в 2015 году стреляли на блокпосту Волновахи, когда тот пытался задержать фуры с контрабандой на оккупированную территорию. Именно "Адвокату" (позывной Гордеева, который тогда был добровольцем в зоне АТО) следствие инкриминировало совершение рокового выстрела в СБУшника. Сам же Гордеев настаивает на том, что Мандзика не убивал, а пытался противодействовать контрабанде, которую якобы покрывали силовики.

То, что Артемий Рябчук действительно подписал договор с новыми адвокатами (ранее его интересы представлял государственный защитник Игорь Степанов), OBOZREVATEL подтвердила Тамила Ульянова.

"На сегодняшний день единственными официальными защитниками Артемия являются два адвоката" – сказала Ульянова, имея в виду себя и Дениса Гордеева. Однако на вопрос, кто был инициатором их "привлечения" к делу, не ответила, так как это адвокатская тайна.

В то же время в нескольких группах поддержки Рябчука снова начали сбор средств. По данным жительницы Измаила Евы Растовской, для оплаты работы защитников необходимо собрать 20 тысяч долларов, а на карточку доверенного лица матери Рябчука в данный момент собрано 65 тысяч гривен. Соответствующий скриншот переписки с Маргаритой Рябчук девушка выложила на своей странице в Facebook.

Мать Артемия Маргарита до сих пор находится в России, где живет ее старшая дочь Юлия. 54-летняя женщина поехала туда помочь после рождения второго внука, однако возвращаться в Украину в ближайшее время якобы не собирается из-за плохого состояния здоровья и угроз, который стали ей приходить в СМС-сообщениях.

В то же время Тамила Ульянова рассказала нашим журналистам, что сейчас адвокаты находятся на связи с родными Артемия. "Также уже состоялось конфиденциальное свидание с подзащитным. Процессуальные действия по ознакомлению продолжаются", – добавила адвокат.

3 февраля появилось заявление Артемия, что он отказывается от своих показаний, которые дал якобы "под психологическим давлением и в состоянии сильного душевного волнения". Сторона защиты подтвердила OBOZREVATEL, что это заявление написано Рябчуком лично. А вот комментировать содержание пока отказалась.

В то же время в Госбюро расследований убеждены, что слова о давлении не соответствуют действительности, так как все следственные действия были проведены при участии защитника Рябчука (тогда еще Степанова. – Ред.).

Интересно, что Степанов потребовал признать Артемия потерпевшим и подал заявления в ГБР и военную прокуратуру, чтобы были открыты уголовные производства по четырем статьям УК Украины:

406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности);

418 (нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования);

425 (небрежное отношение к военной службе);

426 (бездействие военной власти).

Однако новый адвокат Рябчука Денис Гордеев уже заявил, что на сегодняшний день вопрос о признании Артемия потерпевшим лицом не рассматривается вообще. "Потому что это с общей точки зрения, с точки зрения права на это время не соответствует согласованной позиции защиты и нашего подзащитного", – объяснил Гордеев.

Собеседники OBOZREVATEL считают, что такая позиция говорит о том, что Рябчука попытаются полностью оправдать – без всяких скидок на причины, которые могли привести к страшной трагедии. Хотя ранее в суде нацгвардеец признавал свою вину.

Сейчас Артемий Рябчук продолжает оставаться в следственном изоляторе, однако в ближайшее время ему будет проведена стационарная психиатрическая экспертиза.

Как рассказали OBOZREVATEL в Госбюро расследований, для того, чтобы отправить Рябчука в соответствующее учреждение, уже собрали комплекс документов, однако еще необходимо получить разрешение суда.

Что касается сроков проведения такой экспертизы, она может длиться полтора-два месяца – от начала и до получения вывода.

За неделю пребывания стрелка в днепровском СИЗО его "поклонники" организовали ему несколько передач, в которых были продукты, постельное белье и одежда. Из книг Рябчук попросил только одну – учебник для высших учебных заведений российского издательства "Жестовая речь. Дактилология". Для чего – никто не понимает.

А вот со вчерашнего дня все передачи, по словам правозащитницы Лады Соколовой, можно будет передавать исключительно через адвокатов. "Она сказала, что есть угроза отравления Артемия, потому такие меры предосторожности", – рассказал наш собеседник.

Также ходило много слухов о том, что Рябчука якобы сильно избили в день поступления в следственный изолятор. На это адвокат Тамила Ульянова сообщила OBOZREVATEL, что "сплетни и неаргументированные высказывания посторонних лиц – не комментируем". Потому можно сделать вывод, что никто его не трогал.

По словам Ульяновой, 12 февраля состоится пресс-конференция, на которой будет озвучена более детальная информация по этому резонансному делу. Время и место проведения станут известны позднее.

Люди, которые поддерживают Рябчука и убеждены в его невиновности, готовятся к проведению митингов в крупных городах Украины с провокативным названием "Нет произволу Украинской армии!".

Факты неуставных отношений и в Нацгвардии, и в других структурах, конечно же есть (о своей службе на "Южмаше" ранее OBOZREVATEL рассказала Елена Липовенко), однако такое "огульное" название очень болезненно восприняли наши военные. А вот в пабликах российских пропагандистов по этому поводу – радостная вакханалия: мол, посмотрите, украинцы взбунтовались против своей армии.

"Учитывая нынешнюю ситуацию возле наших границ – это уже похоже на информационно-психологическую операцию россиян", – считает собеседник OBOZREVATEL в ВСУ.

Не менее шокированы происходящим друзья, родственники погибших и пострадавших в результате стрельбы в Днепре.

"Это просто ужасно! Невыносимо смотреть на это безумие, на то, как люди считают Рябчука жертвой. Некоторые и вовсе сошли с ума: утверждают, что "героя" подставили, стрелял не он, на видео с камер наблюдения тоже другой человек. Более того, даже гибель наших родных считают какой-то "побочкой". Мол, так получилось. Люди! Ау! Очнитесь!", – поделился с OBOZREVATEL брат одного из погибших нацгвардейцев.

По его словам, он сам в свое время отслужил, сталкивался с разным, но чтобы хладнокровно расстрелять сослуживцев – даже мысли не возникало. Что уж говорить об убийстве гражданской женщины-контролера, у которой осталась сиротой маленькая дочь.

Сейчас родственники погибших и пострадавших только приходят в себя от произошедшего и начинают следить за расследованием дела. И. конечно же, верят в справедливость. По их мнению, это – пожизненное заключение Артемия Рябчука.