В Киеве мужчина на улице подорвал боеприпас: есть пострадавшие
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Вечером в пятницу, 4 сентября, в Святошинском районе Киева мужчина подорвал боеприпас, вероятно, гранату. Вследствие этого он получил телесные повреждения.
Также из-за детонации пострадали трое человек, находившихся рядом. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.
Медики оказывали помощь пострадавшим.
"Полиция ведет работу на месте чрезвычайного происшествия в Святошинском районе столицы... На месте находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники", – говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к жестокому убийству. После ссоры с соседом злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил ему несколько раз в грудь.
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