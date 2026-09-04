В Киеве мужчина на улице подорвал боеприпас: есть пострадавшие

Вечером в пятницу, 4 сентября, в Святошинском районе Киева мужчина подорвал боеприпас, вероятно, гранату. Вследствие этого он получил телесные повреждения.

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Также из-за детонации пострадали трое человек, находившихся рядом. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.

Медики оказывали помощь пострадавшим.

"Полиция ведет работу на месте чрезвычайного происшествия в Святошинском районе столицы... На месте находится следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники", – говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к жестокому убийству. После ссоры с соседом злоумышленник вернулся в квартиру потерпевшего с ружьем и выстрелил ему несколько раз в грудь.

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